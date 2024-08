Colin Stetson, el creador de múltiples bandas sonoras

Algunas veces el talento se desarrolla de la forma más orgánica posible y otras nos encontramos parados en un escenario mientras descubrimos nuevas facetas de nuestras capacidades.

Es el caso de Colin Stetson, saxofonista pero en realidad multiinstrumentalista que ha desarrollado una carrera que comprende desde scores para las más terroríficas películas (Hereditary) hasta colaboraciones con artistas como Bon Iver, David Gilmour, Animal Collective y Arcade Fire, además de que tiene una nueva producción, titulada

Colin, muchos te han conocido por la música que compusiste para la cinta Hereditary, ¿qué nos puedes decir de ese material?

Hacer el score fue mucho trabajo, ya que tiene mucha música. Invertí muchísimo tiempo, porque además yo toco todos los instrumentos, ya que inicialmente haría sólo 50 minutos de música y terminé haciendo más de 90 minutos. Ari Aster (el director) tenía perfectamente claro lo que quería y me sirvió mucho ver la forma en que filmó, en que dirigía a sus actores y en el sentido de la película; ayudó a que no hubiera ninguna sorpresa.

“Casi siempre los compositores de los scores somos la última etapa del proceso completo y por eso si no está bien estructurado el trabajo, todo al final se cae y comienzas a querer arreglar cosas que no puedes hacer sólo con música. Pero con Hereditary lo que estaba en la página del guión estaba en la pantalla, y si estaba en la pantalla entonces lo tenía cubierto con la música. Cuando trabajas así, tu chamba es sólo hacer lo mejor”, agrega.

En tu trabajo se intuye una conexión con la música clásica, ¿es así?

Estudié en la Universidad de Michigan, así que tuve mucho contacto con todo tipo de música clásica siempre. Aún la escucho, aunque nunca pienso en géneros cuando compongo, no pienso en límites o comparaciones como hacer algo parecido a algo que ya existe… Cuando hago mi música trabajo con el instrumento física e idiomáticamente, siempre pienso en la mecánica de cómo se logran los sonidos naturalmente y en su relación con el cuerpo humano…. Todo tiene que ser muy orgánico aunque sea creativo y esté tan lejos de la intuición musical o el impacto físico como la improvisación… La música que hago -continúa- siempre sale directamente del instrumento, lo que el individuo expresa y lo que recibe”.

He tocado en todo tipo de ambientes, desde catedrales hasta clubs de rock o festivales de heavy metal… Y eso me gusta mucho

Cuando encuentras algo por ejemplo parecido a John Zorn o al free jazz, entonces tiendes a pensar en una referencia directa, ¿pero qué pasa cuando lo combinas por ejemplo con música electrónica, como Aphex Twin?

Siempre tiene que ver con quién escucha finalmente y no sólo con el estilo o la escuela que te refieres cuando compones. La zona entre los géneros es sólo eso, definiciones que no tienen nada que ver con la música, sino con cómo la quieren vender más fácilmente. Como consecuencia, he tocado en todo tipo de ambientes desde catedrales, hasta clubs de rock o festivales de heavy metal… Y eso me gusta mucho.

Cultura Adiós a John Mayall, el pionero del blues británico

Por cierto, has trabajado con grandes iconos de la música, como Tom Waits, ¿qué esperabas al trabajar con él?

Cuando trabajé con él (en los discos Blood Money y Alice) siempre fue increíblemente abierto para colaborar, me divertí mucho y siempre sentí un apoyo incondicional hacia lo que hacía como grupo. Casi todo lo que hice fueron primeras tomas en el estudio, casi nunca hicimos más trabajo elaborado, es alguien que te ayuda a que entiendas lo que quieres y que sientas su energía creativa. Nunca lo sentí como trabajo, sino como una oportunidad única de colaboración. Y ahora que han salido nuevas versiones remasterizaciones me doy cuenta de esa potencia.

¿Y en el caso de tu colaboración con TV on the Radio?

Ellos han sido mis amigos casi toda la vida y el trabajo que hicimos sucedió cuando yo vivía en Brooklyn, muy cerca de donde siempre deambulan, así que pasábamos mucho tiempo tocando juntos en su estudio, muy cerca de donde viven. Siempre hacíamos música y la escuchábamos en las tardes, así fue como colaboré en su disco Dear Science… No quisiera ser tan descriptivo sobre el proceso, pero puedo decirte que siempre estructuran sus canciones de una forma muy especial, muy colectiva… Fue muy divertido formar parte de esa producción.

Pero Colin no sólo ha colaborado con muchas bandas en diferentes tipos de música. También ha producido más de 11 discos como líder que han ganado nominaciones a numerosos premios y además ha trabajado para más de 12 películas.

Considera que el título de su nuevo disco, The Love it Took to Leave you puede tener múltiples interpretaciones

Has editado un nuevo disco. ¿Cúal es la diferencia entre hacer música para ti mismo y hacerla para otros?

La principal diferencia es que cuando trabajas con alguien más, tienes que darle espacio y decisión a esa persona. Si hago arreglos o toco algún instrumento tengo que darle preferencia a lo que él opina, casi como un cliente. Siempre trato de encontrar la mejor forma, la más clara para hacer lo necesario para un trabajo, de ver qué se necesita para que se complete satisfactoriamente. Y en el fondo es lo mismo cuando trabajas para un disco tuyo, porque intentas también contar una historia, así que no te alejas mucho del objetivo primario. Cuando trabajo para mi disco no hay otras alternativas más que las que yo decido, pero la ejecución del trabajo es el mismo, aunque venga de un monólogo interno.

¿Cuál es el significado del título de ese disco, The love it took to leave you?

Bueno, puede tener una variedad de significados… Hace poco hablé de esto con alguien y creo que puede significar literalmente encontrar un amor en otra persona y entonces dejas a la persona que amabas antes. En el mismo contexto, también puede significar que el amor que sientes por ti mismo se vuelve algo más seguro. O puede significar que tu mismo amor también pierde el sentido cuando amas a alguien más…. Todo el amor que tienes se decanta en el momento en que estas viviendo y esa experiencia puede ser algo que dejas.

“Puede significar todo, eso pero en verdad encontré esa frase y le transmití muchos significados porque la música que hago siempre trae una intención de darla pero con una personalidad y emoción, y lo que absorbe la gente puede ser cualquier cosa”, añade.

¿Qué planes tienes para promocionar este álbum?

En septiembre y octubre viajará por Estados Unidos y Europa, pero después regreso a trabajar para algunas películas y también tengo algunos tracks de mi próximo disco solista… No puedo hablar sobre los proyectos que vienen, pero seguro estaré trabajando durante largo tiempo en ellos.

Asegura que para él no existen etiquetas en la música, y que estas sólo sirven para quienes necesitan vender los discos

¿Y dentro de esos planes tienes pensado visitar México?

No lo sé todavía, porque depende de otros planes. Fui a México hace siete años a tocar y aunque no tuve tiempo de visitar como turista, he ido en otras ocasiones, como cualquier otro norteamericano visitante.

Y así terminó la charla con este multiinstrumentista que ha tenido una muy diversa carrera en la que destaca su espíritu para dejar mucho espacio a la imaginación, derribando las definiciones de los géneros musicales, un atributo de su personalidad como creador, lo cual se aprecia totalmente en su nuevo disco, donde por cierto toca todos los instrumentos, incluyendo el saxofón, el clarinete, el corno francés y la flauta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Antes de despedirnos quisiera preguntarte, sólo por curiosidad: ¿qué es mejor, ser canadiense o estadounidense?

He sido norteamericano toda mi vida, pero recientemente me pareció buena idea venir a Canadá a vivir y trabajar un tiempo, aunque no puedo decirte, porque no es una cuestión de preferencia, ¡en realidad soy mitad canadiense y mitad gringo! (ríe).