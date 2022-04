¿Cómo llegaron los menonitas a Chihuahua? El peculiar viaje que hicieron para huir de la guerra   

Los menonitas son una gran comunidad de personas altas y blancas, su cultura es pacifista y tiene costumbres muy antiguas, la concentración más grande de estas personas se encuentra en Cuauhtémoc, Chihuahua.

Su origen proviene de Holanda cuando Menno Simons reformó la Iglesia, esta consistía en no realizar el servicio militar, ya que en los mandamientos de la biblia específicamente dice “no matarás” debido a que se oponen a la violencia y cualquier tipo de abusos.

Sin embargo, no todo fue paz y tranquilidad, esta situación no fue aceptada por el gobierno holandes, por lo que los menonitas huyeron dispersandose a Prusia, donde estuvieron por 150 años; luego fueron invitados por Catalina II a Rusia y Ucrania, pero en el siglo XIX todo cambió, cuando el Zar Alejandro II decidió no aceptar más las normas de los menonitas.

Nuevamente los menonitas emprendieron un nuevo viaje, esta vez en Canadá dónde empezaron su vida desde cero, lugar en el que vivieron pacíficamente, pero esto cambió luego de la Primera Guerra Mundial, cuando el país decidió quitar el privilegio a la comunidad de no participar en el servicio militar.

Luego de haberse movido por distintas partes del mundo, esta comunidad tuvo la oportunidad de vivir en un nuevo lugar, invitados por el presidente Álvaro Obregón en México su destino cambió nuevamente, esto se debió principalmente tras pasar la Revolución Mexicana que dejó mucha necesidad de agricultores, el 8 de marzo de 1922 los menonitas llegaron a México.

Los menonitas llegaron con esperanzas a encontrar una vida mejor fuera de conflictos, gradualmente se adaptaron tanto al clima y suelo para sembrar sus cultivos en el desierto, los menonitas adoptaron métodos de los agricultores mexicanos para sacar el máximo rendimiento.

Los menonitas se han caracterizado siempre por ser excelentes agricultores productores, la leche, el queso, cremas y mantequillas los productos que producen con excepcional sabor, en aquel entonces la comunidad se desarrolló sin electricidad, recolectaban frijol, el maíz y sus vegetales; todo era realizado a mano, incluso su vestido que era producido a base de los costales de las semillas.

El uso de la tecnología fue necesario para los menonitas tradicionales, debido a las difíciles condiciones para trabajar la tierra y cultivar, por lo que el uso de los tractores fueron esenciales tanto para la cosecha familiar como para el comercio.

Debido a las diferencias culturales que algunos menonitas adoptaron la etnia se dividió por los tradicionales y los modernos, los cuales conviven entre sí en Cuauhtémoc, y pese a tener diferencias, son una comunidad unida que se basa en el respeto.

Los menonitas modernos se caracterizan por utilizar la tecnología, como el uso del Internet, la electricidad y celulares; el 80% de la población menonita en Chihuahua es tradicional mientras que el 20 por ciento son liberales.

¿Cómo viven los menonitas?

Pese a tener una división de forma de pensar entre sí, esto no los separa como comunidad, al contrario ambos grupos acordaron que sus diferencias no les impediría vivir en paz y trabajar juntos.

Sus diferencias son visibles para los visitantes, especialmente en la vestimenta, ya que los tradicionales portan sus característicos overoles de mezclilla y camisas a cuadros, mientras que las mujeres usan vestidos que ellas mismas confeccionan.

El idioma que hablan es el plautdiestsch, un dialecto con raíz alemana parecido al holandés y neerlandés.

La colonia que se encuentra en la Ciudad de Cuauhtémoc es la más grande y desarrollada al norte de México, el 82 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de las comunidades menonitas y el turismo en la zona.

En el sentido social y político, los menonitas son mexicanos y tienen todos los derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, pero ellos se han mantenido más cerrados tanto en participación y una apertura social.

