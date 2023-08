Cómo ve a Jesús la cultura popular

Mi único contacto real con la religión mientras crecía fue Jesus Christ Superstar, la versión cinematográfica de 1973 del muy debatido musical de Broadway. Cada Semana Santa, mis padres lo proyectaban y se escuchaba la banda sonora repetidamente hasta que nos sabíamos cada palabra.

Mi viaje para estudiar religión fue realmente un feliz accidente. Siempre me había enamorado de la historia antigua y planeé investigar el género y la sexualidad en el Mediterráneo antiguo. Un asesor me sugirió que buscara en el cristianismo primitivo, y desde el momento en que leí por primera vez sobre María de Egipto, una prostituta que se convirtió en santa en el desierto, me enganché.

Cuando finalmente comencé mis estudios de posgrado en estudios religiosos, no sabía casi nada acerca de la Biblia. Superstar y otros musicales inspirados en la Biblia como Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat fueron mis principales puntos de referencia. Haciendo comparaciones en clase, me di cuenta de cuánto de mi comprensión de las narrativas religiosas había sido moldeada por la cultura pop.

Sabía que probablemente no estaba sola en esto, así que diseñé un curso que explora la relación entre la religión y los medios.

Aunque el curso tiene un título "moderno", mucho de lo que hacemos los estudiantes y yo es mirar representaciones antiguas de Jesús y compararlas con películas, cómics y música más recientes.

Por ejemplo, enseño una unidad sobre los “años perdidos” de la vida de Jesús. Los cuatro evangelios canónicos de la Biblia ignoran por completo la juventud de Jesús o básicamente saltan de su nacimiento a su vida adulta. Esta brecha naturalmente lleva a preguntas: ¿Cómo era Jesús cuando era niño? ¿Era muy piadoso o un hombre problemático?

Aquí es donde las fuentes apócrifas, la literatura cristiana primitiva que no se incluyó en las versiones oficiales de la Biblia, pueden comenzar a llenar los vacíos. Los estudiantes discuten el Evangelio de la infancia de Tomás, una narración del siglo II sobre la infancia de Jesús.

Este texto muestra a Jesús desobedeciendo a sus padres, contestando e incluso matando gente con sus poderes divinos, aunque al final los resucita a todos. Leemos esto junto con partes del libro del novelista Christopher Moore Lamb: The Gospel según Biff, Christ’s Childhood Pal. La comedia de Moore de 2002 muestra a un Jesús adolescente que viaja por el mundo para aprender cómo convertirse en el mesías.

Pero cada vez que intenta llenar un vacío, surgen aún más preguntas. Por ejemplo, puede sonar tonto, pero Jesús, a quien los evangelios canónicos retratan como soltero, ¿alguna vez estuvo enamorado?

Si lo hiciera, ¿cambiaría eso las conversaciones sobre el celibato y la sexualidad? Una vez que comenzamos a despegar estas capas de lo que podemos y no podemos saber, y cómo las diferentes representaciones de Jesús lo han imaginado, siempre conduce a conversaciones en el aula realmente fascinantes.

¿Pero, por qué este curso es relevante ahora? Jesús es una figura perpetuamente cuestionada. ¿Fue Jesús un maestro de paz o un guerrero? ¿Socialista o simpatizante del capitalismo? ¿Es el hombre más varonil que jamás haya existido o una figura transgresoramente femenina? Dependiendo de a quién le preguntes, los cristianos estadounidenses ven a Cristo como todas estas cosas y más.

Estas son preguntas candentes que influyen en individuos y sociedades enteras. Pero no pueden ser respondidas fácilmente, o a veces respondidas en absoluto, por la Biblia. La comprensión de Jesús también está profundamente moldeada por las culturas, las normas y los deseos de las personas, que vemos reflejados en todo, desde los textos del siglo II hasta los cómics modernos y la Vida de Brian, de Monty Python.

Este curso no intenta responder a la pregunta, "¿Quién fue Jesús?" Sin embargo, examina cómo la humanidad ha lidiado con él, tanto históricamente como en la actualidad.

¿Para qué preparará el curso a los estudiantes? Sobre todo, este curso brinda a los estudiantes las herramientas para analizar mejor cómo las comunidades que las imaginan y reimaginan dan forma a las interpretaciones de figuras religiosas e históricas. Permite a la clase ver cuán complicadas son las figuras religiosas como Jesús y analizar las motivaciones detrás de interpretaciones específicas.

Ah, y los estudiantes también pueden hacer sus propias películas de Jesús al final del semestre, lo cual es bastante asombroso.





