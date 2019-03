Con #MeTooEscritoresMexicanos denuncian a agresores en la comunidad literaria

Tal como ocurre en la mayoría de las esferas laborales y profesionales, en el mundo de la literatura mexicana han trascendido casos de violencia de distintos tipos hacia mujeres en el gremio.

El pasado jueves, la presentación del libro de Herson Barona en La Increíble Librería fue cancelada luego de que comenzaran a sumarse múltiples acusaciones en su contra por parte de mujeres que habrían sufrido abusos de su parte.

Yo no me sentía lista para denunciar esto. Pensé que necesitaba más tiempo, pero la falsedad de Herson Barona me orilló a esto. A mí me golpeó. Repudio a cualquiera que le siga dando espacios. — M. González (@ciervovulnerado) 23 de marzo de 2019

En ese tenor fueron apareciendo testimonios relacionados con distintos actores de la esfera literaria en México: escritores, editores, gestores, y que se han aglutinado bajo el #MeTooEscritoresMexicanos, que se ha convertido en tendencia nacional, puesto que tal como ocurriera en 2017 con el movimiento originado para denunciar los casos de agresión y acoso en Hollywood, las creadoras mexicanas han alzado la voz para proclamarse en contra de esta clase de prácticas.

La literatura mexicana siempre ha estado dominada por hombres. Basta con mirar el alto porcentaje que dirige instituciones literarias, que edita y escribe en revistas/periódicos, dirige talleres, gana concursos. Una empresa que encima encubre violencia. #MeTooEscritoresMexicanos — Moriana (@MorianaD) 23 de marzo de 2019





Se creó incluso el usuario @MeTooEscritores donde se están compartiendo las denuncias de forma anónima así como los hashtags #YoSíLesCreo y #EstoyConEllas que han ido acompañando los testimonios.

Si te da miedo denunciar, manda un mensaje y publicamos el nombre del agresor #MeTooEscritoresMexicanos #NoEstásSola #SeVaACaer — MeTooEscritoresMexicanos (@MeTooEscritores) 23 de marzo de 2019

Nombres como los de Enrique de Gortari, Julio Trujillo, Renato Guillén, Álvaro Luquín, Joaquín de la Torre, Alejandro Vázquez, Álvaro Enrigue, han sido expuestos en las redes por parte de mujeres que denuncian haber sufrido abusos por ellos.

El escritor para niños @elmantrevizo me golpeó y le rompió dos patas a mi perro chihuhua cuando éramos novios, durante nuestra beca en la flm.

No denuncié, no quería la revictimización, sin embargo, a muchas les podría haber ayudado saberlo. #MeTooEscritoresMexicanos — ilallalí hernández (@ilallali) 23 de marzo de 2019

No es la primera ocasión en que se ha intentado visibilizar este problema entre la comunidad literaria mexicana, pero la respuesta colectiva y la escalada de denuncias con la que ha venido acompañada plantean la oportunidad para traer a la mesa un tema que ha afectado a una gran cantidad de mujeres y que debe dejar de ser normalizada.