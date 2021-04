Contar historias a través del jazz, recomienda el baterista Antonio Sánchez

Contar una historia, tener coherencia en las ideas, dar tiempo al ritmo de la música y ser paciente fueron algunos de los consejos del compositor de jazz Antonio Sánchez (CDMZ, 1971) para los alumnos del taller virtual que impartió este viernes en el marco del International Jazz Day que se celebra cada 30 de abril.

“En la paciencia es súper importante para empezar a desarrollar una mini historia, y es lo importante encontrar esos caminos y empieza a haber sentido la música si no solo es por reflejo y no hay una consistencia y parece que no estás hablando de nada, y eso es algo que aprendí mucho de tocar con los grandes del jazz. No podía tocar cosas al azar porque pareciera que no sabía, sino es importante tener una idea, una historia”, refirió el baterista integrante del Pat Metheny Group.

➡️ ¡Ya hay nuevo nombre para Papalote! Ahora será "Sin límite"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANTONIO SANCHEZ (@antoniodrums1)

Sánchez, quien empezó a tocar la batería a los cinco años de edad, aseguró que más allá de tener una técnica perfeccionada, lo más importante en el jazz es lograr una idea concreta para expresar y a partir de ahí seguir el camino del mensaje.

“Es realmente un estado mentar el tratar de hacer esto no es físico es como organizar los pensamientos para tener coherencia musical, eso es lo que los va a hacer sonar como ¡músicos de verdad, como músicos maduros y eventualmente como artistas, sino podrán pasar toda su vida tocando sin sentido y no decir nada. Contar historias, repetición, dejar espacio, paciencia es muy importante, es lo que al final de cuentas construye la música”, refirió a la docena de alumnos conectados en vivo y las decenas de espectadores virtuales que siguieron el taller a través de redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANTONIO SANCHEZ (@antoniodrums1)

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El taller se realizó en el marco del décimo festival organizado por la UNESCO para celebrar la música de jazz. Durante el día se ofrecerán -a través de las redes sociales y canal de Youtubre de Internacional Day Jazz- charlas con artistas como Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, Terri Lyne Carrington, Kris Bowers, Antonio Sánchez, Linda May Han Oh, Billy Childs, Lionel Loueke, DJ Khalil y otros creadores.