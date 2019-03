¡Crea composiciones! Conmemoran natalicio de Bach con doodle interactivo

El Doodle interactivo de hoy conmemora el natalicio del músico y compositor alemán Johann Sebastian Bach, quien influyó el mundo de la música por su uso innovador de la armonía de cuatro partes, entre otras cualidades.

Google menciona en su blog que este es el primer Doodle basado en Inteligencia Artificial (IA), en colaboración con los equipos Google Magenta AI y Google PAIR , el cual permite a usuarios componer las melodías de su elección al estilo Bach.

Con solo presionar un botón, el Doodle utiliza el aprendizaje automático para armonizar la melodía personalizada con el estilo de música de Bach.

La firma refiere que el aprendizaje automático es el proceso de enseñar a una computadora a encontrar sus propias respuestas, al mostrarle muchos ejemplos, en lugar de darle un conjunto de reglas a seguir, como se hace en la programación tradicional.

El modelo utilizado en el Doodle de hoy fue desarrollado por Anna Huang, residente de Magenta Team AI, quien desarrolló un modelo versátil que se puede usar en una amplia gama de tareas musicales, como armonizar melodías o componer desde cero.

Mientras que sus socios en PAIR usaron TensorFlow.js para permitir que el aprendizaje automático ocurriera completamente dentro del navegador web, en lugar de hacerlo utilizando muchos servidores, como tradicionalmente lo hace el aprendizaje automático.

#BachDoodle Fact: Although he was known as an exceptional organist, #Bach also understood how to build & repair the complex inner mechanisms of pipe organs, like the one depicted in today's first ever AI-powered #GoogleDoodle 🎹!

Johann Sebastian Bach nació en la ciudad alemana de Eisenach, un día como hoy pero de 1685 (calendario juliano), y creció en una gran familia musical pues su padre tocaba múltiples instrumentos y trabajó como director de los músicos de la ciudad.

Mientras que su hermano mayor, también músico, cuidó al joven Bach a partir de los 10 años, después del fallecimiento de su padre.

Conocido principalmente como un organista excepcional durante su vida, Bach también entendió cómo construir y reparar los complejos mecanismos internos de los órganos tubulares (que se muestran en el Doodle interactivo de hoy).

Bach fue un hombre humilde que compuso música a un ritmo prolífico y atribuyó su éxito a la inspiración divina y una ética de trabajo estricta. Vivió para ver solo un puñado de sus obras publicadas, pero más de mil que sobrevivieron en forma de manuscrito ahora se publican y realizan en todo el mundo.

La reputación de Bach, apunta la firma de tecnología, se disparó después del "resurgimiento de Bach" del siglo XIX, a medida que el mundo de la música ganó un nuevo aprecio por su uso innovador de la armonía de cuatro partes, las modulaciones de la clave y el dominio del contrapunto y la fuga.