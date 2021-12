Crean el festival Poder prieto 

"La palabra prieto la tomamos porque es el sable que nos hiere, y lo usamos para desarticular el sistema que nos reprime", expresa la actriz Maya Zapata, al hablar sobre el movimiento Poder Prieto, una iniciativa creada en redes por un grupo de actores a mediados del año, con el objetivo de enaltecer la piel morena.

Para continuar con su labor, celebrarán su primer festival en el Faro Cosmos, donde habrá conferencias, talleres y un concierto al finalizar, a cargo de la banda Los de Abajo. En conferencia de prensa, la actriz detalló que su objetivo con este evento es sensibilizar al público sobre el tema de la discriminación y el racismo.

"Todas las personas valemos igual. En los grandes sistemas de poder es donde radican las desigualdades, y eso permite que mucha gente viva en una situación precaria, que no debería suceder. No nos debería parecer bien la pobreza, o vivir en una clase media precarizada que en un segundo, con una pandemia o un evento que salga de nuestras manos, cae en pobreza inmediatamente, eso no es normal", dijo.

El programa se compone de dos conversatorios titulados ¿Qué es Poder Prieto? ¿Qué significa ser prietx?, moderado por el titular de Racismo MX, Pepe Aguilar; y La importancia de la representación en medios, en el que participan figuras como Carlos Ballarta y Fátima Molina.

Se ofrecerán también una serie de actividades artísticas, como impresión de playeras y un taller de pintura; así como uno de cabaret para niños impartido por la actriz Talía Loaira; y una dinámica denominada La caminata del privilegio, donde participan personalidades como Johnny Carmona y Estefanía Veloz.

El actor Horacio García Rojas, quien también forma parte del movimiento, lamentó que vivamos en un país que invisibiliza el dolor y el racismo, por ello invitó al público a reflexionar en conjunto sobre las conductas negativas que a veces tenemos sin darnos cuenta, e hizo un llamado a la unidad.

"La única manera de sacar este país adelante es entender que debemos celebrar las diferencias, y estar hermosamente agradecidos de tenerlas, pero no podemos negar que esas diferencias han generado un sistema que beneficia a unos y limita a otros, y eso es lo que queremos".

El protagonista de Diablero agregó que como padre de familia es muy importante para él sumarse a estas iniciativas, y así dejar un buen ejemplo a sus pequeños. "Muchos somos papás, y estamos pensando en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Quiero que los míos crezcan viendo que su padre por lo menos lo intentó y no se quedó callado, que no tuvo miedo de decir las cosas".

El Festival Poder Prieto se celebrará el 10 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en el Faro Cosmos. La entrada es gratuita.