Cristina García eleva la plegaria orquestal

Cuando Cristina García Islas (1983) era niña, imaginaba y jugaba a dirigir las obras de Ludwig van Beethoven, hoy, la compositora, estrenará mundialmente Lord have mercy on the 21st Century que interpretará la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) en la sala Netzahualcóyotl, basada en la Quinta Sinfonía.

La obertura que dura cinco minutos aproximadamente y se escuchará en el recinto universitario bajo la batuta de Massimo Quarta, está inspirada en una de las obras más reconocidas del músico alemán "sobre todo en la parte filosófica que trata del destino que toca a la puerta", explica la músico.

Posteriormente, menciona que esta pieza fue un encargo de la OFUNAM, el cual le hicieron a ella y nueve compositores en el marco de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Instalada en el recinto donde se tocará su pieza, García Islas detalla en entrevista para El Sol de México, el concepto de la misma.

"Estamos en un momento crítico. Toda esta crisis humanitaria necesita de un alto para avanzar, lo que yo propongo en esta composición es decir: 'señor ten piedad del siglo XXI sino podemos con el destino necesitamos la humildad para pedir ayuda".

En cuanto a la musicalidad, agrega que "cuando empieza es sutil, hay más cuerdas, efectos agudos un poco de percusiones, campanitas como si alguien empezara a imaginar una plegaria. Luego se sube la tensión cada vez en más emocional. Hay cinco timbales, campanas tubulares, tambores militares, que se destacan con las cuerdas graves".

García Islas reconoce que realizar Lord have mercy on the 21st Century fue un reto, "pero una oportunidad de equilibrar las emociones por medio de la música. Para mi Beethoven significa mucho, desde que estaba chiquita, antes de saber que quería ser músico en mi profesión, me paraba en los sillones de mis papas y me imaginaba que dirigía las obras de Beethoven, ver su personalidad más allá de lo que escribía, es darte cuenta que el músico va mas allá de la estética".

Por otro lado, ser músico para Cristina García Islas "ha sido un camino difícil lleno de desafío, ser mujer compositora y joven no es sencillo. Sobre todo en la sociedad, hay estereotipos que uno como creador debe romper, trascender y vencerlo".

La compositora aclara que el hecho de que pertenezca al género femenino y tenga una profesión que es más común en varones no es un prejuicio sólo de México. Dice que vivió 12 años en Canadá y también ahí no creían que era capaz de escribir notas con la fuerza que requiere la música orquestal.

"No me da miedo escribir para algo grande, así puedo sacar los sentimientos que no puedo expresar con palabras", concluye García Islas.