Crujientes y viscosos: llega Bichópolis a CDMX, el festival de insectos comestibles

Si has sentido curiosidad por los insectos que se pueden comer, pero asco o prejuicio no te animas, pues ahora es el momento de aventurarse. El festival Bichópolis es una experiencia única donde podrás probar arañas, tarántulas, chapulines y gusanos que son considerados un manjar en algunos estados del país.

Si deseas asistir a esta interesante muestra gastronómica, aquí puedes conocer los detalles del evento.

Bichópolis, fechas, precios y lugar

A muchas personas les da asco o les repugna la sola idea de acercarse a un insecto, ahora comerlo es impensable, sin embargo, si eres una persona que quiere conocer más sobre gastronomía mexicana, este festival es para ti.

Bichópolis se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en el Colegio de México ubicado en Durango 49 entre Mérida y Frontera Col. Roma Norte. El costo será de 20 pesos por persona y puedes asistir con tu mascota, sólo llévale su correa, además podrás ir de 10:00 am hasta las 19:00 horas.

En este evento podrás encontrar tlayudas, sopes, tacos, tamales e incluso chocolates con más de 35 insectos de Oaxaca; alacranes, ahuautle, mixiotes de escamoles y de caracoles; salsas y mieles de insectos; si tu onda es más moderna también habrá hamburguesas con insectos, también habrá proteínas para deportistas elaboradas con bichos y venta de playeras y artesanías de varios pueblos de la República.

También habrá eventos para público infantil y no temas por la forma de pago, ya que podrás pagar con tarjeta de crédito o débito.

Si vienes del metrobús el más cercano es Durango o Cuauhtémoc, y si usas el metro, la estación Cuauhtémoc está a unos pasos. Así que no lo pienses más y conoce ese lado viscoso de la gastronomía mexicana, ya que podrías estate perdiendo de algo muy sabroso.