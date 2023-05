Cuestionario Proust: Alma Delia Murillo

La autora de los libros Cuentos de maldad (y uno que otro maldito), El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de Caza, es también colaboradora de diversos medios impresos y actualmente desarrolla guiones para series televisivas y para audioseries de Amazon Audible. También imparte talleres de escritura creativa en la librería El Péndulo y ha desarrollado contenido para el programa Shark Tank México, de Canal Sony.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Una terquedad infinita, es mi súper poder y mi veneno al mismo tiempo.

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No creo en la felicidad, menos en la felicidad perfecta. Creo en el gozo de la vida que irremediablemente se mezcla con el dolor, habitar esa mezcla es la experiencia humana.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Mi incapacidad para navegar más superficialmente las cosas: las experiencias, las relaciones, las responsabilidades… en todo y para todo me doy mucho látigo. Es una tensión interna permanente, no recomiendo.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La superficialidad, abomino de ese rasgo de nuestros tiempos donde los valores (y sus vocablos) son “ser cool”, “está padrísimo”, “hay que ser buenos para el buen kharma”, etc… Me desagrada profundamente ese porno wellness donde todo lo hacemos -y exhibimos- para decir que estamos bien desde una tiranía que niega y cancela cualquier otra emoción o sentimiento.





¿Tu gran miedo?

Que un día me gane la comodidad.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

A-GO-TA-DA





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tengo mil taras, manías y chifladuras: colecciono palabras pentavocálicas (las que tienen las cinco vocales como euforia, Aurelio, eyaculación, etc). Me gusta el regaliz duro y amargo que a nadie le gusta, no soporto sentarme a desayunar o comer con alguien si los platos no son iguales y están en simetría, las tazas, los vasos. Ay, lo bueno es que ya estoy en terapia.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

“Ser exitoso”, qué hueva, qué exigencia tan anestésica, tan dictatorial.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi hermana mayor.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No sé, no siento desprecio, más bien rechazo, furia. Los abusadores: Andrés Roemer, Félix Salgado Macedonio y la larga lista de los que son como ellos.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Siento la muerte”, para cuando comí mucho (ja ja ja)

“Fortuna favorece a los valientes”

“No me hablen, estoy escribiendo”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En general no miento, soy muy frontal; y casi nadie lo soporta aunque todo el mundo diga que defiende la verdad. Quizá soy más bien fantasiosa, exagerada y fabuladora desde niña, pero eso no es mentir, creo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La profundidad.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La profundidad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El amor de mi vida es escribir.

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Aclarado el asunto de que no creo en la felicidad… cuando pude renunciar al empleo corporativo y dejar la oficina para dedicarme a escribir, me explotaba el corazón de contento.





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar el piano y componer música.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

¿Mis lumbares? (no cumplan más de 40 años)





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ninguno.





¿Dónde te gustaría vivir?

En la montaña, cerca de un río, con una biblioteca enorme en mi casa.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi libertad.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Antonieta Rivas Mercado “Estoy tan mal que casi estoy bien” escribió.

Fernando Pessoa: “ No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo.”





¿Tu pasatiempo favorito?

Salir a correr.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Mi milagro sería reencarnar en ave. (Planes de reencarnar en árbol ya tengo y son viables)





¿Cómo te gustaría morir?

Cuando todavía sepa que me llamo Alma, sin depender de nadie, cuando todavía pueda escribir, quizá de hecho escribiendo algún último texto… Como a los 77.

¿Tienes un lema?

A chingarle (y no es mío, se lo robé a mi abuela).