Cuestionario Proust: Andrés Pérez

A sus 19 años de edad, Andrés conquistó la cima del monte Everest, que con 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar es considerada la montaña más alta del mundo. Pero su verdadera aventura comenzó desde el 3 de abril de 2023, en la ciudad de Katmandú, donde después de un arduo viaje de nueve días, él y su equipo llegaron al campo base del Everest el 12 de abril y, durante el siguiente mes y medio llevaron a cabo rigurosos entrenamientos, ascendiendo y descendiendo la montaña en busca de la aclimatación perfecta. En esta sección, el alpinista comparte algunos de los rasgos de su personalidad.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Perseverancia





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Vivir en las montañas con tu pareja





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Mi seriedad en todo lo que hago

¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egocentrismo





¿Tu gran miedo?

No alcanzar mi máximo potencial. No es morir si no no vivir lo suficiente





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Sigo procesando las experiencias del Everest, entonces estoy contemplativo y tratando de superar todo. Estoy entre orgulloso, triste, asustado, feliz y preocupado por lo que viene





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi equipo de montaña





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Resiliencia

¿La persona viva a la que más admiras?

Reihnold Messner





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

—





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Chill, no pasa nada, hay que hacer algo





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando la mentira es piadosa





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Fuerza de voluntad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Honestidad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

No la conozco





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando fui a escalar solo a Austria por primera vez; escalé solo y entendí más profundamente el deporte





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar la guitarra

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi seriedad





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

El Everest





¿Dónde te gustaría vivir?

En las montañas suizas





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi salud





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Edmund Hillary

¿Tu pasatiempo favorito?

Montañismo





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un leopardo de los himalayas o un águila de los himalayas





¿Cómo te gustaría morir?

Me gustaría morir en mi casa en las montañas de gran edad, después de una vida de escalarlas





¿Tienes un lema?

No pain, no gain.