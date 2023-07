Cuestionario Proust: Buffalo Nichols

Desde sus primeros escarceos con la guitarra, el artista originario de Milwaukee, Wisconsin, se ha hecho la misma pregunta: ¿Cómo puedo traer el blues del pasado al futuro? Tras formarse entre una iglesia baptista y los bares de Milwaukee, fue un viajero trotamundos por África Occidental y Europa, antes de dar a conocer su proyecto musical. Ahora anuncia su nuevo álbum, The Fatalist, que sale a la luz el 15 de septiembre, y del cual ya se dieron a conocer los sencillos “You’re Gonna Need Somebody on Your Bond” y el más reciente, “Love is All”.





¿Cual es tu idea de felicidad perfecta?

Estar sentado en la playa





¿Cual es tu más grande miedo?

Compartir información personal con extraños

¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti mismo?

No deploro nada de mí mismo y no alentaría a otros a considerar la idea





¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de los demás?

Su falta de límites





¿A qué persona viva admiras más?

A Beyoncé





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi colección de pedales de guitarra





¿Cuál es tu estado mental actual?

Siempre cansado





¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada?

La humildad





¿En qué ocasiones mientes?

En cualquier ocasión

¿A qué persona viva desprecias más?

A quien haya escrito estas preguntas





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

No hay pulso





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en una mujer?

La rabia incontrolable

¿Qué palabras o frases usas con más frecuencia?

Mmh…





¿Qué o quién es el amor más grande de tu vida?

Beyoncé





¿Qué talento te gustaría tener?

La habilidad para entrevistar bien





Si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería?

Mi ropa interior





¿Qué consideras tu mayor logro?

Responder estas preguntas





Si fueras a morir y regresar como una persona o una cosa, ¿cuál sería?

Como perro

¿Dónde te gustaría más vivir?

En cualquier lugar está bien





¿Qué consideras como la profundidad más baja de la miseria?

La promoción de un álbum





¿Cuál es tu ocupación favorita?

Músico





¿Qué es lo que más valoras en tus amigos?

Que tengan la mente abierta

¿Quiénes son tus escritores favoritos?

Adam Sandler





¿Quién es tu héroe de ficción?

Batman





¿Con qué figura histórica te identificas más?

Con John Hinckley Jr.





¿Quiénes son tus héroes en la vida real?

Ronald Reagan





¿Qué es lo que más te desagrada?

Casi todo





¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?

Convertirme en músico

¿Cómo te gustaría morir?

Penosamente





¿Cuál es su lema?

Por favor, déjenme en paz.