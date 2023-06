Cuestionario Proust: Camille Mandoki

Originaria de la Ciudad de México, debutó en 2016 con el álbum We used to talk for hours, donde usó su voz como un instrumento más. Además de actuar en festivales como Sónar Barcelona, Red Bull Music Festival, Unsound, Mutek y NRMAL, ha trabajado en varios proyectos colaborativos y hecho música para cortometrajes e instalaciones artísticas. Ha trabajado con artistas como Lucrecia Dalt y Matías Aguayo, además de que forma parte del ensamble Amor Muere, con Concepción Huerta , Mabe Fratti y Gibrana Cervantes.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Entregada.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Transformarse en vivo, en frente de un público.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La angustia que se apodera de mí.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Cinismo.





¿Tu gran miedo?

El aislamiento.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Nerviosa y emocionada.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

¿Ser demasiado honesta? Los demás sabrán mejor que yo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La virtud de adaptarse quizás. Estoy simplificando.

¿La persona viva a la que más admiras?

Varias personas cercanas a mí sobre todo. La gente que he visto crecer.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No sé.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“¿Dónde están mi/s…._____?!” “¿Por qué?” , “¿A qué te refieres?”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuándo me preguntan a qué hora me fui a dormir y a qué hora me desperté. No me creen igual.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La compasión, la risa, la creatividad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

La expresividad chiquita o grande, sutil o no… la risa, la creatividad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La creación y la destrucción.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Ahora. Aquí. Estoy bien oscilando. Me conozco mejor que nunca. Hay más en juego, eso es emocionante.





¿Qué talento te gustaría tener?

Bailar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

La angustia.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Rodearme de la gente más fuerte y curiosa.





¿Dónde te gustaría vivir?

En México, pero me gusta cambiar donde vivo cada dos años más o menos.





¿Cuál es tu bien más preciado?

¿Qué es un bien? Jaja





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Ninguna.





¿Tu pasatiempo favorito?

Cantar, bailar, escribir, hacer sonido, nadar en cuerpos naturales de agua, comer ostiones, conversar por horas.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un vampiro o en Aviva.





¿Cómo te gustaría morir?

Sobredosis de ostiones o ser vampiro.





¿Tienes un lema?

Ninguno.