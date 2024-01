Cuestionario Proust: Celeste Sanazi

Además de tener una carrera como actriz, participando en proyectos de Nickelodeon, Viacom, Telefe, Televisa, Netflix y Paramount, la argentina se ha dedicado desde pequeña a la música. A finales de 2023 estrenó el sencillo “Sin mi”, una canción que, dice, pone en evidencia la cobardía de corresponder al buen amor. Recientemente se mudó a la Ciudad de México, donde planea seguir expandiendo su carrera de actuación y canto.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Podría decir que empatía, me registro muy permeable al otro tratando de coincidir en primera instancia.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Creo que hoy sería la coherencia en el equilibrio de las cosas. Poder permitirme espacios de libertad y que cada escenario de vida me dé el desafío de ser una mejor versión de mí.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

La inmadurez emocional, siento que es lo que este último tiempo empecé a registrar como un lugar de exposición que me generaba, o que me vulnerabiliza, al punto de no ser concreta, clara, simple.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La ignorancia, dócil.





¿Tu gran miedo?

Apagarme. Pese a lo que signifique, desde encontrarme con la enfermedad de un familiar y dejar ir una pena. O a no cumplir mis sueños y creer que superarme como artista y ser humano es un caso perdido.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Mutable en instantes del día, no sé si tengo algún estado liderando en la temporada que ando viviendo, quizá hay algunos… Honestamente el entusiasmo y el espíritu aventurero está muy a flor de piel y esa sensación es muy parecida al amor.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi humor, supongo. Creo que la espontaneidad que me generan cosas hace que responda con chistes algunas cosas, descontracturada; deja entrar quizá alguna información incómoda, o mismo, ponemos en manifiesto que todos vemos lo que se ve.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La amabilidad. Siento que puede rozar y justificar malas actitudes, por un escenario medio ficticio a priori.

¿La persona viva a la que más admiras?

Estaba pensando a quién admiro tan cabrón, que no pueda dudarlo... pero se me vinieron varias personas y son rasgos que admiro de cada persona; casualmente son personas que tengo cerca.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

La que practica la arrogancia y el cinismo, con calma. La que justifica sus respuestas con frases célebres de un ego herido, pero fingiendo demencia viviendo por la vida, y encima... Algunos son jefes.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“No jodas”, muy argentina. “Que dice?” como expresión que dijo algo ridículo o que no es cómodo. Y “amo”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Estoy en un momento donde creo que mientras más claro y honesto se puede ser, se gana un superpoder. Creo que la mentira puede usarse cuando hay que deformar la información para no lastimar o generar un movimiento más amable para entender algo que duele, enoja, o no es lo que más desearíamos.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Creo que las virtudes que me gustan del humano en sí, son el acto de saber, que sabemos. Entonces si hacemos esta distinción de género seguro me pese una construcción social.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Lo mismo, creo que como mujeres tenemos unas formativas que cumplir que pueden agotar la libertad de lo que somos.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El arte. Pasamos momentos increíbles, intensos, dramáticos, y de expansión pura, me incita a ser la mejor versión de mí, de la forma más sana posible (o a ese equilibrio estoy llegando).





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Tengo varias imágenes de chica, jugando a que actuaba en estadios, en escenarios inmensos, volando en un avión yendo a grabar, pero cuando fui creciendo fui aprendiendo a vivir el presente con el valor y la expansión que me generaba, ver a mi familia unida, debatiendo y haciéndonos pensar.





¿Qué talento te gustaría tener?

Aprender más rápido las cosas, ser esos personajes de ciencia ficción que se les habilita el 45 por ciento del cerebro y ya saben hasta mover cosas.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Supongo que se resume en ansiedad y una vez leí que decía que no tener paciencia, es falta de confianza. Así que supongo que me gustaría poder integrar la calma, sabiendo que va sucediendo y mientras más tranquila, mejor.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Mi insistencia a vivir en la conciencia, porque lo puedo ver en varios escenarios de la vida, cuando uno puede ver en qué funciona y en qué no... mejoras en el trabajo, en los vínculos, en la autosuperación.





¿Dónde te gustaría vivir?

En la playa, aunque hoy mi trabajo no me lo permita, siempre tendré un caribe dentro.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis vínculos, creo que en ese espacio es donde me aprendo a ver, donde el compartir y amar se vuelve un ejercicio muy poderoso. y donde yo me siento todo lo que también valgo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

No sé, creo que esos personajes están recortados, uno sólo ve el pedazo de historia que pudo mostrar, o que pudieron acercarle los medios o libros.





¿Tu pasatiempo favorito?

Nadar, estar en el cuerpo.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Pájaro o algún animal del mar.





¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo, más bien, no levantándome.





¿Tienes un lema?

Tengo varias frases… “Al infinito y más acá”, “la tensión es talento acumulado”. Se me vinieron esas dos ahora.