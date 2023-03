Cuestionario Proust: Ciro Procuna

Con 32 años de trayectoria en radio y televisión, Ciro trabajó en Tv Azteca, DirecTV y diferentes grupos radiofónicos antes de llegar a la cadena ESPN, donde labora desde 2004. Ha cubierto seis mundiales de fútbol, 27 Super Bowl y cinco Juegos Olímpicos. Es especialista en fútbol soccer y americano. Actualmente es conductor de los programas Futbol Picante, NFL Live, ESPN FC y Fuera de Juego, además de narrador de la Europa League y del NFL Sunday Night Football.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy una persona comprometida y profesional





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Cuando aprendí a valorar y agradecer cosas que daba por sentadas, me di cuenta de que tengo una base de felicidad muy sólida. Me refiero a la salud, a mi gente querida, un trabajo, etc.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Me tomo demasiado en serio las cosas. No siempre es la mejor idea.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La ineptitud, la corrupción y la holgazanería.





¿Tu gran miedo?

A la muerte.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estupendo. Este año cumpliré 50 años y me siento con la energía y experiencia ideales.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Jugar una vez a la semana al golf.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Toda virtud aporta algo, en mayor o menor medida.





¿La persona viva a la que más admiras?

Michael Jordan y Joe Montana.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los políticos corruptos.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Todo va a estar bien. Siempre adelante.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando hay que ser diplomático.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Empuje y buen criterio.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Persistencia y seguridad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi esposa Cristina.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando cubrí mi primer Super Bowl (el 26, en Minneapolis) y mi primer Mundial (Francia ’98).





¿Qué talento te gustaría tener?

Memoria fotográfica.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser tan aprensivo.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Narrar la NFL para ESPN.





¿Dónde te gustaría vivir?

En un club de golf en la costa.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Estar en paz con mi conciencia.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Vince Lombardi





¿Tu pasatiempo favorito?

El deporte y la música (rock).





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un deportista profesional.





¿Cómo te gustaría morir?

En paz y con la satisfacción de haber tenido una vida plena.





¿Tienes un lema?

Siempre hay que ser agradecido en la vida.