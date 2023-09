Cuestionario Proust: Diego Ridolfi (Fármacos)

Fármacos es el proyecto solista de Diego, quien con el apoyo de otros músicos editó su primer EP en 2008, con el cual logró notoriedad en la escena indie de Latinoamérica. Después de entregar otros materiales como Estado de Gracia (2016) y Manual de una Pérdida (2021), el proyecto se ha movido principalmente entre México y Chile, donde se ha consolidado en la escena under. Este 1 de octubre, el artista se presenta en el Lunario del Auditorio, en la CDMX, donde presentará lo más representativo de su repertorio y temas nuevos como “Oler a ti”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La sensibilidad e intensidad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Sentir realmente que somos más afortunados de lo que pensamos y no nos damos cuenta.

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Que a veces permito que cualquier cosa me afecte demasiado.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Las personas que se dedican a juzgar a los demás antes de mirarse a sí mismas y también a quienes se sienten superiores a cualquier persona.





¿Tu gran miedo?

Morir y no haber alcanzado las metas y sueños por las que tanto trabajo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Gratitud





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hacer cosas en soledad que los demás necesitan hacer en compañía, como salir a comer solo y concentrarme solamente en disfrutar de manera profunda en el sabor de lo que estoy comiendo.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La necesidad y que las personas piensen que siempre deben estar acompañadas y que la soledad y los espacios con uno mismo los sientan como algo negativo.





¿La persona viva a la que más admiras?

A quienes siguen lo que aman.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Evito sentir odio y desprecio hacia los demás, porque al final es una energía que solamente termina afectando a quien la siente.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Gracias.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Siento que lo peor es mentirse a uno mismo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

No me gusta diferenciar en cuanto a géneros. Prefiero pensar en lo que me gusta de una persona sea quien sea.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Lo mismo que menciono anteriormente. Me gustan cosas de las personas, independiente si son hombre o mujer.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Siento que es algo que estoy descifrando día a día, en el presente. No me gustaría pensar que la felicidad es un recuerdo, prefiero sentir que ahora soy feliz y que vienen momentos en los que seré mucho más feliz aún.





¿Qué talento te gustaría tener?

Estoy lo suficientemente agradecido con tener el talento y la virtud de dedicarme a la música.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Prefiero aceptarme como soy y trabajar en todos mis defectos y aceptar o cambiar lo que no me gusta de mí.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Dedicarme a mi música.





¿Dónde te gustaría vivir?

Vivo donde quería vivir, en Ciudad de México. Pero siempre digo que donde la música me lleve.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis canciones.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Siento que no pienso en una persona, creo que me inspiran y admiro a quienes se atrevieron a cumplir sus sueños.





¿Tu pasatiempo favorito?

No es algo específico. Prefiero buscar situaciones donde siento que me doy espacios para hacer cosas que realmente me hagan bien.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

No me gustaría volver a este plano, quisiera acceder a algo más bello y elevado dentro de todos los planos que no hemos conocido por ser tan terrenales.

¿Cómo te gustaría morir?

Mientras duermo, pero con la calma y gratitud de saber que cumplí todos mis sueños.





¿Tienes un lema?

“Vivir por y para la música”.