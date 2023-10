Cuestionario Proust: Federico Bonasso

Nació en Argentina en 1967, pero desde 1980 vive en México, país que le dio refugio. Su obra es producto del hibridaje de ambas identidades culturales. Escribe desde muy joven, antes incluso de dedicarse a la composición de canciones y la música para cine. En los noventa fundó la banda chilanga El Juguete Rabioso, que le permitió recorrer México y conocerlo a fondo. Hoy lidera La Subversión, su proyecto solista. Ha publicado poesía y narrativa. Fue ganador del premio de cuento “Punto de partida” de la UNAM. En 2019 editó Diario negro de Buenos Aires, una novela corta sobre el regreso fallido al origen.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ser muy reactivo a la injusticia. En cualquiera de sus formas.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Me aterra la idea de una felicidad perfecta. Pero sí tengo una idea de la felicidad: compartir con los míos momentos extraordinarios.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La dificultad de controlar arrebatos de cólera.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egoísmo, especialmente el cínico.





¿Tu gran miedo?

El dolor de los que amo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Positivo, con cierto gusto por las bondades de la nostalgia.

Cultura Cuestionario Proust: Javier Corcobado





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Irle al América.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La erudición.





¿La persona viva a la que más admiras?

¿Famosa? Digamos Jane Goodall. La verdadera respuesta: Mis dos hijos.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Jair Bolsonaro.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Adoro la palabra “cenital”, que, según alguna amiga, es una palabra “muy mía”. Pero las palabras que más me gustan no pueden usarse con frecuencia, a riesgo de rebajarles su belleza. Una frase que uso mucho es: “qué se me perdió a mí en…”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Procuro no mentir. No por mandato moral, sino porque soy reacio a meterme en ulteriores problemas. Pero miento cuando ejerzo resistencia aparente al elogio.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La inteligencia.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La inteligencia.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

¿Quién?: Mi compañera Karina y mis hijos. ¿Qué?: la poesía.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Hace unos años, en una Isla en la British Columbia, con mis hijos y mi pareja. Viendo orcas, caminando por el bosque, remando en kayak, cocinando juntos a la noche y leyendo juntos bajo la luz cálida de las lámparas. Separados del tiempo, y por tanto lejos de sus amenazas.





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar bien algún instrumento. El piano primero. La guitarra después. El violonchelo en tercer lugar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi tendencia a la alopecia.

Cultura Fito Paéz: El amor después de… tres décadas

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber contribuido a que mis hijos sean libres, en la medida en que el mundo lo permite, libres de pensar y de sentir. Y de haber construido con ellos una relación muy bella.





¿Dónde te gustaría vivir?

Ahora, donde vivo: en la Ciudad de México. Más tarde, en la vejez, en un lugar rodeado de bosque, frente al mar.





¿Cuál es tu bien más preciado?

El libro Cosmos, firmado por Carl Sagan.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con el Ché.





¿Tu pasatiempo favorito?

El ajedrez. Un cometiempo, en realidad.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Una orca.





¿Cómo te gustaría morir?

Decidiendo yo mi muerte. Sin duda un funeral vikingo, en alguna bahía boscosa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe noticias relevantes sobre más negocios disruptores

¿Tienes un lema?

Los de mi banda, El Juguete Rabioso: “Cuidar la rabia y la memoria”.