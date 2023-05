Cuestionario Proust: Gaby Moreno

Desde que se mudó a Los Ángeles, la cantautora y productora ha lanzado siete álbumes y recibido nominaciones al Grammy por sus discos Alegoría (2023) e Ilusión (2017), además de que obtuvo un Grammy Latino en 2013. Uno de sus grandes logros fue coescribir el tema principal del programa de NBC, 'Parks and Recreation', además de que su versión de la canción "Cucurrucucú paloma" fue elegida para sonar en un episodio de la última temporada de la serie Orange Is The New Black. Recientemente participó en uno de los capítulos del programa de Guillermo Del Toro en Netflix, Cabinet of Curiosities.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy soñadora y nostálgica





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar con mi familia, compartir con amigos





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Soy muy ansiosa

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La apatía





¿Tu gran miedo?

Los puentes altos





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz, ilusionada y un poco cansada





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Honestamente no tengo ninguna





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La obediencia





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Aquella persona que no siente empatía por los demás. No voy a dar nombres específicos pero sabemos que hay muchas personas así

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Ala gran” “yay!”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando quiero darle una sorpresa a alguien en alguna ocasión especial y tengo que esconder algo o mentir para que no se enteren





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La humildad





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La intrepidez





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En los viajes con mi familia





¿Qué talento te gustaría tener?

El de las artes plásticas





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría ser más organizada.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Nunca haberme rendido.





¿Dónde te gustaría vivir?

Me gusta vivir en Los Ángeles donde resido hace 22 años, pero quisiera en algún momento vivir en Alemania también.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis guitarras. Son todas muy antiguas.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Más que identificada, me siento inspirada por artistas como Nina Simone y Ella Fitzgerald.





¿Tu pasatiempo favorito?

Estar con mi perro.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un colibrí

¿Cómo te gustaría morir?

Rodeada de mis seres queridos y mucha música





¿Tienes un lema?

La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer.