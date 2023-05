Cuestionario Proust: Ivana 

Aunque la cantante y compositora regiomontana inició su proyecto musical en 2020, actualmente ya suma más de 8 millones de streamings en las plataformas digitales, formando parte de la nueva generación de artistas que nacieron durante la pandemia y que han aprovechado las redes sociales para dar a conocer la música que generan desde sus habitaciones. Tras darse a conocer con su EP debut Ausente, la artista promete colarse entre los nombres más relevantes de la escena del pop alternativo en español.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Probablemente el control, no me encanta pero siempre me ha costado soltar el control de las cosas, no lo recomiendo.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Honestamente no tengo la más mínima idea, pero probablemente lo que más se acerca a la felicidad perfecta sería lograr vivir verdaderamente en el momento, sin preocuparte por pasado o futuro, suena cliché pero eso creo.





Gossip Cuestionario Proust: Paola Sasso

¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

No puedo tomar una decisión ni pa’ salvar mi propia vida. De verdad, puedo pasar horas decidiendo que pedir de comer y ni hablar de lo que me cuesta tomas decisiones importantes o relevantes para mi vida, es tortura. También lo mucho que me asusta cuando las cosas van bien.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Es algo obvia, pero la crueldad. Hay muchas características que no me encantan tanto en mí como en otras personas, pero creo que todos podemos llegar a hacer mucho daño no intencional o en un intento de autoprotección, dicho esto, no creo que haya necesidad de ser cruel.





¿Tu gran miedo?

Tengo tantos grandes miedos de los cuales escoger y por lo mismo creo que el más grande actualmente sería perder cosas importantes por tener tanto miedo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Asustada.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi capacidad de sentirme extremadamente mejor cuando me siento mal con sólo escribir una canción.

Cultura Cuestionario Proust: Leiden

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La abnegación.





¿La persona viva a la que más admiras?

Tengo que mencionar dos: Mis papás, siempre intentando mejorar y entender. De pasada menciono a mi hermana, una persona extremadamente valiente y fuerte y ya que estoy aquí a mi hermano, extremadamente inteligente, curioso y perseverante.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Honestamente nadie, vivo tranquila en ese sentido.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Verdaderamente”, “deque” y “wey”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Me miento a mí misma constantemente.

Cultura Cuestionario Proust: Ramón Amezcua (Bostich)

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Amabilidad y respeto





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Amabilidad y respeto





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El arte.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Antes de entender que nunca dejas de crecer.

Gossip Cuestionario proust : José Luis “Cheo” Pardo

¿Qué talento te gustaría tener?

Baile, me encanta bailar, pero no podría decirles que soy buena, no les mentiría.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría tener menos miedo. Todo el tiempo.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Compartir lo que escribo, a pesar de tener tanto miedo.





¿Dónde te gustaría vivir?

Nueva York me gusta, y cuando me canse del ruido alguna playa tranquila, no muy caliente.

Cultura Cuestionario Proust: Ali Gua Gua

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi libreta.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

¿Sor Juana Inés de la Cruz?





¿Tu pasatiempo favorito?

Ir a un café.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un águila.

Cultura Cuestionario Proust: Mauricio Carrera

¿Cómo te gustaría morir?

Que fea pregunta.





¿Tienes un lema?

Probablemente sólo “es temporal”, a veces necesito acordarme que todo pasa, tanto bueno como malo.