Cuestionario Proust: Juanse Laverde

Aunque aún no ha editado un disco formalmente, el colombiano cuenta con más de 8 millones de seguidores en Tik Tok y en abril de 2023 fue considerado por la revista Forbes como uno de los líderes más influyentes en el ámbito musical, ya que además ha obtenido reconocimientos como el premio Latino Music y el premio India Catalina. Actualmente prepara su primer mini álbum, que llevará por título Alma y que verá la luz a mediados de 2024.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Tranquilo pero con mucha actitud, me gusta estar feliz y demostrarlo.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar y sentirme bien espiritualmente, tengo una buena relación con Dios y eso me ayuda mucho. Y estar bien económicamente es algo que me podría contento, el dinero no lo es todo, pero ayuda en ciertas cosas.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Tiendo a ser muy permisivo con las personas, más allá de lo empático, poner límites a veces no es fácil, la gente suele molestarse por eso, pero los límites son importantes.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

No me gustan las personas hipócritas, tampoco me gusta que me digan mentiras.





¿Tu gran miedo?

Le tengo miedo al fracaso, a defraudarme a mí y a las personas que amo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me siento feliz y muy trabajador. ¡Con mucha paz!





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La forma en que me visto, es muy urbana y siempre tengo una sonrisa para todo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Si se refieren a algún artista, siento que el reggaeton está demasiado sobrevalorado.

¿La persona viva a la que más admiras?

Billie Eilish, la amo.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No le tengo desprecio a nadie (jaja solo a mi ex).





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Wey” o “parcero” también utilizo mucho la palabra “carajo” cuando me quedo en shock.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando es alguien de mi familia y sé que la verdad lo puede lastimar, prefiero decirle una mentira piadosa.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que cante.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

También que cante y que sea bajita.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Billie Eilish.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En el tiempo que estuve y gane La Voz Kids.





¿Qué talento te gustaría tener?

Pintar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi estatura o mis ojos.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ganar La Voz Kids.





¿Dónde te gustaría vivir?

En Miami o en Medellín.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi hermana jaja y si nos referimos a objetos yo diría que mis peluches de Stich.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Me siento identificado con el rey David de Israel, en la Biblia pueden saber más sobre él.





¿Tu pasatiempo favorito?

El volleyball.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Yo siento que reencarnaría en un delfín o en una mariposa, pero preferiría en un delfín.





¿Cómo te gustaría morir?

Dormido, así sin sentir nada.





¿Tienes un lema?

“¡Da pasos de gigante!”