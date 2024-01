Cuestionario Proust: María Castellá

Ha trabajado en teatro con directores como Hugo Arrevillaga, Ángeles Castro, Nora Manneck, Rodolfo Guerrero, Miguel Cooper, Luis de Tavira y Daniel Giménez Cacho. Estudió ballet en la Royal Academy of Dance de 1996 a 2009, y en 2007 participó en el Shakespeare Dramatic Workshop. Ha participado como actriz en varios montajes y en cine ha actuado en producciones como Campeona sin Corona, Dale Gas y El Comediante.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Es fuerte y al mismo tiempo muy vulnerable, soy una persona muy sensible y a veces gruñona, pero siempre honesta.

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Llegar a casa después de un día de llamado a ver una película, puede ser un thriller o una buena comedia, con mi novio y mis gatitos, quizá con un plato de sopa de pasta.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Mi inseguridad y mi miedo de no lograr mis metas.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La falta de empatía sobre el otro. Y el maltrato animal.





¿Tu gran miedo?

No ser perfecta.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Agotada, expectante, motivada y asustada.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta comer pastel de chocolate con vaso de Coca Cola helada.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Ser social, creo que es hermoso poder conectar con el otro, sin embargo creo que está demasiado sobrevalorado ser extremadamente social y extrovertido.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mis papás y mi hermana. Sí, yo sé que no es sólo una, pero realmente los admiro a los tres.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Cualquier persona que maltrate animales, para mí ahí es en donde radica todo el mal, los animales son seres puros y ver que alguien los abusa y los lastima me parece el acto más despreciable en la tierra.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Chale, estoy estresada.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Quizá cuando he sentido mucha presión cuando me siento no suficiente, pero casi no miento, creo que soy una persona demasiado honesta.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Su sentido del humor.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Nuestra fuerza, somos imparables.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Daniel Anguiano, mi novio, Kitsuné Yamilé y Maratón (mis gathijos).





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Soy muy feliz viajando y caminando por ciudades. Y también comiendo, me encanta comer.

¿Qué talento te gustaría tener?

Cantar como Whitney Huston.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi inseguridad.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser actriz, no vengo de una familia que se dedique a nada relacionado con las artes, me siento muy orgullosa de mí, de estar construyendo mi carrera con mis propias manos, es un camino largo y duro, pero al final del día me puedo reconocer como una guerrera que no para.





¿Dónde te gustaría vivir?

En la ciudad de Nueva York.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Nuestra guitarra Fender Stratocaster.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Qué buena pregunta, quizá me siento identificada con Alejandra Pizarnik o con Joan Didion.





¿Tu pasatiempo favorito?

Correr, ver películas (neta me puedo pasar horas viendo y viendo pelis), leer, escuchar música. Todos están en mi #1.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un árbol a la mitad del bosque.





¿Cómo te gustaría morir?

Con mi familia sabiendo que viví una vida plena y que amo y fui amada.

¿Tienes un lema?

“Animals are friends not food”.