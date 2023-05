Cuestionario Proust: Michel Puche

Nacido en Maracaibo y radicado en Miami, el ganador del Latin Grammy 2018 por el proyecto “Swing 80”, cuenta con una voz potente y versátil que le ha permitido interpretar distintos géneros musicales y colaborar con artistas como Oscar d’ León, José Luis Rodríguez “El Puma” y Felipe Peláez. Este año lanzará un álbum que dedicará a Dios, titulado Creía Estar Muy Feliz, y en 2024 otro que titulará Te Amo. Actualmente promociona una canción llamada “Del suelo al cielo”, en colaboración con Archie Peña.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soñador, luchador, carismático, humilde, servicial.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar bien alineado con Dios, darle prioridad a la familia y llenarla de amor, querer y apoyar a tus amigos y al prójimo, trabajar duro para tratar de estar tranquilo financieramente, hacer lo que te gusta como en mi caso la música e ir cumpliendo cada sueño y meta con pasión y amor, disfrutar el camino, aprender a perdonar de corazón, vivir en gratitud.

Cultura Cuestionario Proust: Poe Leos

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Confiar en la gente creyendo que serán como yo, de palabra seria y full responsabilidad en cada compromiso, y no todos son así.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que no cumplan lo que prometen, que jueguen con las ilusiones, los sentimientos y los sueños de la gente, que se metan en lo que no les incumbe, entre otros... jeje.





¿Tu gran miedo?

Perder la humildad y mi esencia noble y sencilla, pero sé que de la mano de Dios podré estar siempre con los pies en la tierra y la mirada al cielo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz, enérgico, con actitud positiva, con fe y esperanza de lograr las cosas grandes que tengo en mente por las que estoy trabajando muy duro actualmente.

Cultura Cuestionario Proust: Huecco

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Esto es algo que nunca cuento, pero bueno: Haberme gastado en un viaje de dos semanas, yo solo, o mejor dicho, haber invertido en mi felicidad unos 100 mil dólares entre Miami, Orlando, Las Vegas y Los Ángeles, cerrando en Curacao, Aruba y en mi Venezuela amada. Ese ha sido sin duda uno de los viajes más increíbles de mi vida.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La tranquilidad, ya que sin los valientes, arriesgados, inquietos e intranquilos, este mundo no sería lo que es hoy día, estaríamos bastante atrasados, con muy poca evolución y avance, y seríamos todos unos conformistas sin grandes aspiraciones.





¿La persona viva a la que más admiras?

Rubén Blades.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No odio a nadie, no desprecio a nadie, Dios me ha enseñado a amar, a perdonar y a vivir en gratitud, a sanar heridas con la oración y la meditación, y a entender que en el mundo existe el mal, pero que jamás este podrá con el bien, y que nosotros podemos hacer el contrapeso en la balanza haciendo mucho bien a la humanidad.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Gracias a Dios”, a veces siento que uso demasiado esta frase pero es que vivo en gratitud y me nace decirle de cada rato. Le debo demasiado a Dios y a muchas personas que han hecho cosas maravillosas por mí y por los míos.

Cultura Cuestionario Proust: Leiden

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Si algún delincuente me amenaza pidiéndome la dirección donde puedan encontrar a alguno de mis hijos para hacerle algún daño, yo jamás se la daría, en esos casos mentiría lo que fuera necesario para salvar a mi familia.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Servicial.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Humildad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijos Fiorella, Michel y Catalina, a quienes amo con locura.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

He sido feliz en todas las etapas de mi vida, con mucho y con poco he sido siempre feliz.





¿Qué talento te gustaría tener?

¡El de pintar!

Cultura Cuestionario Proust: Ramón Amezcua (Bostich)

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

El querer hacerlo todo casi a la perfección, y perfecto sólo es Dios, sería bueno estar feliz con que algo quedara excelente o simplemente bien en su defecto jeje, pero siempre por mi naturaleza me esfuerzo un poquito más para que esto quede más allá de “excelente”.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

En lo personal, no haber dañado nunca a nadie; en lo familiar, haber ayudado a echar hacia adelante a todos los que he podido; en lo humano, ayudar a mi prójimo diariamente como puedo, con amor y con una gran sonrisa, con muchos mensajes de esperanza y positivismo para ellos, y en lo profesional, un premio Latin Grammy y una nominación el mismo año, 2018.





¿Dónde te gustaría vivir?

Por ahora, en Miami, pero creo que si mi país Venezuela mejora, me veo por allá cuando esté viejito jeje.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi canto y el don de la música, porque con ellos puedo ayudar a crear una mejor humanidad.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Simón Bolívar.

Gossip Cuestionario Proust: Nathan Hawes

¿Tu pasatiempo favorito?

Tomar fotografías, hacer videos y crear contenidos interesantes y de valor.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un águila, para volar muy alto y sentir el viento y la libertad que deben sentir ellas al hacerlo, y disfrutar los mejores paisajes del mundo desde su óptica y con esa visión que tienen que es muchísimo mejor que la nuestra.





¿Cómo te gustaría morir?

A nadie le gustaría morir pero nos toca, esta es una respuesta muy difícil, pero creo que me gustaría morir sin dolor y ya muy viejo, después de haber vivido

demasiado con una felicidad plena y de haber cumplido por lo menos mil sueños.





¿Tienes un lema?

Hacer el bien sin esperar nada a cambio, sembrar para recoger, quererse a uno mismo para poder brindar a los demás amor y tiempo de calidad.