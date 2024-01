Cuestionario Proust: Natalia Plascencia

Originaria de Guadalajara, Jalisco, ha participado en producciones como En Off, de HBO Max; Diablero, de Netflix; Seda, de Prime Video y Hasta que te conocí, de TV Azteca. En cuanto al cine, ha actuado en cintas como Familia, que acaba de pasar de los cines al streaming, y más recientemente en Vainilla, de la cineasta Mayra Hermosillo.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy espontánea, eso genera todo tipo de situaciones, algunas muy afortunadas y otras no tanto.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Felicidad y perfección son dos palabras complejas, y juntas más. Me pregunto si no serán ambas una quimera.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

La impaciencia y la dispersión.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egoísmo, la violencia y la belicosidad.





¿Tu gran miedo?

Mentirme, confundirme, vivir por inercia persiguiendo una quimera.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me siento plena y creativa, cada vez más yo.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Creer en asuntos inexplicables e incomprobables.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Creo que la confianza en unx mismx. Mostrar duda o poca seguridad en seguida genera incomodidad en nosotrxs mismxs y en las demás personas, en cambio la egolatría exacerbada la aplaudimos muchas veces.





¿La persona viva a la que más admiras?

A mi mamá, porque no ha perdido el asombro por la vida, tiene una capacidad inmensa de encontrar belleza y esperanza frente a cualquier circunstancia y también a Jorge mi pareja, admiro la fuerza y determinación que tiene de ser él mismo en todo momento.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Netanyahu. Él en este momento es el estandarte del horror humano, el más claro ejemplo de qué tan bajo puede caer un alma humana. Desprecio cualquier persona que haga o apoye la guerra y la destrucción: de vidas humanas, de animales, de culturas, de patrimonios y de la naturaleza en todas sus manifestaciones. La vida es divina, no nos pertenece como si fuera un bien, como todo este tipo de personas creen.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Mucho (ruido) y pocas nueces y Años en la industria.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Me gustaría dejar de mentir completamente, pero lo hago cuando pienso que voy a herir con la verdad.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La franqueza sin rodeos.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La energía y capacidad colaborativa.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi pareja, es mi compañero desde hace muchos años y mi aliado en la manera en la que percibo el mundo.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Ahora lo soy, me conozco mejor, pero cuando tenía 18 viví un año en la Sierra Tarahumara con muy poco, con el río, la montaña y poco más. En todas las fotos que tengo de ese año, no me cabe la sonrisa en la cara jajaja.





¿Qué talento te gustaría tener?

Uff lo tengo claro, ser música, poder tocar muchos instrumentos, poder componer y cantar mis composiciones.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

La idea de que “voy tarde”.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

No haber desistido en mi oficio a pesar de tantas negativas.





¿Dónde te gustaría vivir?

En una ciudad pequeña con mar y montaña.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Espero que no les suene raro pero es una honorabilidad.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con Hildegard von Bingen. Me siento identificada con su búsqueda pero la admiro demasiado, siento que no estoy ni estaré nunca a su altura.





¿Tu pasatiempo favorito?

Una buena conversación, dar un paseo y cantar.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un delfín libre, en un océano lejos del absurdo humano.





¿Cómo te gustaría morir?

En una hamaca teniendo plena consciencia y en absoluta calma por la partida.





¿Tienes un lema?

¡Tengo varios! El más importante para mí: “Nada que separe, todo lo que una”.