Cuestionario Proust: Poe Leos

Proveniente de Chihuahua y criada en Rockford, Illinois, la artista creció con una madre soltera en un hogar de habla hispana que resonaba con rancheras, salsa, merengue y bachata, pero luego conoció el R&B y el pop, por lo que ella se refiere a su sonido como “R&B Pop Latin”. Su talento la ha llevado a presentarse en sitios como el festival SXWX, SiriusXM y Telemundo, además de que ha sido considerada para formar parte de importantes playlist en plataformas de streaming como Apple Music.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy alguien a quien le encanta compartir espacio con nuevas personas todo el tiempo. Y me encanta compartir mi alegría con otras personas.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

El poder de hacer lo que diga tu corazón a cualquier hora del día. Y compartir momentos especiales con mis personas favoritas. Y también un día con café y un pan dulce para mí es la felicidad.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Me desagrada a veces tener tanta energía que no me enfoco en el momento en el que estoy. Es algo que sigo aprendiendo cada día.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Hay algo especial en cada persona. Pero quienes no pueden darle luz a alguien más y compartir esa luz son las que más me desagradan.





¿Tu gran miedo?

Dejar algo sin decir. Prefiero dejarlo todo al aire.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy en un estado de crecimiento. Y es lo más feliz que me he sentido en toda mi vida. Poder hacer y construir nuevos carriles para mi misma en la música es algo muy especial para mí.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Algo que me gusta hacer es quedarme despierta toda la noche sin dormir y nomás quedarme haciendo música.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Yo creo que es el estar viva en un tiempo así en la música y en esta generación. Nosotras como mujeres tenemos el lujo de romper barreras en cualquier forma en este tiempo.

¿La persona viva a la que más admiras?

Admiro mucho a mi madre, por dejar atrás su familia en México y luchar por algo más grande acá en los Estados Unidos. Y también a mi manager/papá Chris, que puso todo en alto para seguir sus sueños en la música. Tenemos mucho en común en ese sentido.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Me inspira gente como Bad Bunny y Young Miko. Son gentes que realmente hacen lo que sienten sin pensar cómo se sienten los demás. Bueno, eso creo yo.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Mis frases favoritas son: Está prendido, Bien machin, Its a vibe… Y cosas así.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

No soy buena en las mentiras. Se me nota mucho en la cara. Pero si es un desconocido, tal vez podría.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Pues de cualquier persona me encanta su sentido del humor. O su honestidad y humildad. Y especialmente cómo tratan a sus padres.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Hay tantas cualidades, que me siguen sorprendiendo. Uno es lo fuerte que somos a veces sin saberlo. Y la versatilidad de una mujer hoy en día. Tenemos un espectro tan grande de expresión, y somos generalmente muy inteligentes emocionalmente.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Por el momento, mi corazón es para mi música y para el descubrimiento de todo. Me encanta aprender. Pero más que eso, no he conocido a alguien con quien compartir ese amor que tengo. Más que a mi familia.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Soy más feliz en este momento, siendo adulta, haciendo todo lo que quería hacer de pequeña.





¿Qué talento te gustaría tener?

¡Me encantaria ser ambidiestra!





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No cambiaría nada. Yo he aprendido a amarme como soy. Y cuando tienes eso, para ti todo es perfecto.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Conocer a Julieta Venegas y tener una canción junto con ella.





¿Dónde te gustaría vivir?

Me gustaría vivir en el espacio un tiempo. Quiero sentir la gravedad cero.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Yo creo que es mi forma de siempre tener la mente abierta a cualquier cosa o estilo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Me identifico con gente como Juan Gabriel, Linda Ronstadt y Ana Gabriel.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me gusta aprender nuevos instrumentos todo el tiempo. ¡Y tomar café!





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Quisiera ser un colibrí, para que todo pasara mas lento alrededor de mí. Para poder disfrutar todo mejor.





¿Cómo te gustaría morir?

Bueno, la verdad no me gustaría morir nunca. Pero morir con el corazón lleno y también con una vida llena de experiencia. Eso sería bueno.

¿Tienes un lema?

Mi lema es: ¡Mexicana hasta las cachas! Que eso no se me quita. Pero una que hice yo fue: “Chiquita, pero con pasos de gigante” (A veces me subestiman por mi tamaño).