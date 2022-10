Cuestionario Proust: Rocksi Glam

Rosalía, como se llama realmente, es una mujer en constante movimiento. En 2003 debuta como bajista de Las Ultrasónicas, con las que promociona el disco ¡Oh sí más más!, y graba el álbum Corazón Rocker, además de varias canciones para soundtracks de cintas como Perfume de Violetas, Matando cabos y Ladies night. Posteriormente formó la banda Coapa Bitch, que ha sido censurada en varias ocasiones por sus controversiales letras. Además de ser DJ, ha incursionado en diversos negocios relacionados con la gastronomía.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Me gusta ser empática y conocer puntos de vista diferentes a los míos para abrir mi panorama





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

La tranquilidad y estabilidad. Saber que están bien mis hijas, mi familia, que haya trabajo y ayudar a la gente. Tocar, cantar y sentir escalofríos. Ver un paisaje chido: el cielo, el campo, los animales… La naturaleza





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Ser impulsiva, y estoy trabajando el auto sabotaje





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que no tengan ni la más mínima intención de ser empáticos ni de preocuparse por los demás





¿Tu gran miedo?

Que le pase algo malo a mis hijas y ser homeless





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Emocionada, acelerada y estresada, pero disfrutando el raid





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Amo los lentes Versace y los viajes





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La dulzura 24/7. No me da confianza la gente que siempre siempre está “feliz” y que es suuuper positiva, se me hace falsa





¿La persona viva a la que más admiras?

Son varios, pero Amauri Guichon es la reata





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

El PG, me cag*.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

No estás entendiendo lo que te estoy diciendo, angurria, verijas, ooora!





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Odio las mentiras, pero a veces cuando no tengo algo a tiempo





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Cómo pareja, que yo le importe realmente, con todo lo que eso implica





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La misma que en los hombres





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijas, mi familia y mi trabajo





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

¡Soy feliz desde niña hasta ahora! La felicidad son instantes y procuro disfrutarlos al identificarlos. Estar con la gente que amo o cuando toco y me dan escalofríos de la emoción





¿Qué talento te gustaría tener?

Ser multiinstrumentista y deportista de alto rendimiento





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me choca sobrepensar todo





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser bajista de las Ultras y hacer pasteles para tele, cine, etcétera.





¿Dónde te gustaría vivir?

En una ciudad segura para todos, cívica y con paisajes chingones… Aún no se a donde, pero ando en esa búsqueda





¿Cuál es tu bien más preciado?

Aún no tengo nada y no soy muy apegada a lo material… Por ahora creo que sería mi Ernie Ball





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Sid Vicious, porque supuestamente no sabía tocar y lo hacía de espaldas por el nervio. Para entrar a las Ultras yo aprendí a tocar el bajo y memoricé las canciones en menos de diez días e igual moría de los nervios





¿Tu pasatiempo favorito?

Cocinar, ensayar y pasar tiempo con mis hijas





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un Gato Sphynx





¿Cómo te gustaría morir?

Sin sentir dolor





¿Tienes un lema?

No te metas en lo que no te importa y deja vivir a los demás como quieran.