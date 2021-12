Cultura de ilegalidad y falta de respeto imperan en México

Desde hace décadas, México ha vivido una cultura de incumplimiento, coincidieron expertos en derecho, involucrados en las reformas al sistema de justicia en el país, en un encuentro que sostuvieron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

De acuerdo con datos a conocer por Máximo Carbajal Contreras, doctor en Derecho y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como ex funcionario en diversas áreas, al año hay alrededor de 2 millones de denuncias por algún tipo de ilícito y solo 160 mil llegan a tribunales, pero apenas un 50 por ciento de esos llevan un proceso.

"Tenemos problemas graves de falta de seguridad, esto es indiscutible, tenemos problemas de no denunciar los ilícitos que se cometen. El 92.5 por ciento de los ilícitos no se denuncian", agregó, para hacer énfasis en la cifra negra de delitos que no se denuncian.

En el mismo sentido, Eduardo Ibarrola, quien se ha desempeñado como embajador de México en distintas naciones, afirmó que el problema que tiene México es de estado de derecho y se relaciona con la falta de respeto hacia la ley.

"Eso es muy grave, es uno de los aspectos más graves que vivimos y llevamos mucho tiempo con ello es la falta de respeto a la ley, porque si no respetamos las reglas del juego para vivir en sociedad, ya no respetamos absolutamente nada".

De su parte, Luis Gerardo Del Valle, miembro de Aspen, una agrupación de 57 juristas, recordó que en el país se registran más de 30 mil muertes como consecuencia del crimen organizado al año y si se consulta en buscadores, México aparece como uno de los diez países en guerra y a nivel internacional se ubica al país como uno de los más violentos.

Además, en el estado de derecho, se califica en el sitio 103 de 128, pese a que en población, Producto Interno Bruto el país se ubica entre los primeros.

Frase

"La cultura de la ilegalidad es una cultura que venimos arrastrando desde remotísimos años", Máximo Carbajal Contreras, doctor en Derecho.

