Cunk on Earth: Un “documental” muy singular

"¿Por qué las pirámides tienen esa forma? ¿Es para evitar que las personas sin hogar duerman sobre ellas?" Con preguntas como esta, la presentadora de televisión Philomena Cunk se embarca en un divertido viaje en busca de la verdad y el conocimiento en la serie de falso documental Cunk on Earth.

Pero primero, algo de contexto. Desde hace una década, el personaje de la ajena personalidad televisiva Philomena Cunk, refinada con la indeleble idiocracia inexpresiva de Diane Morgan, ha sido un fenómeno televisivo cada vez más popular en Gran Bretaña. Hizo su primera aparición en el programa satírico de noticias al estilo daily show Weekly Wipe, creado por Charlie Brooker, quien luego hizo Black Mirror.

Philomena Cunk se embarca en un divertido viaje en busca de la verdad y el conocimiento en la serie de falso documental

A partir de esas primeras apariciones, nacieron especiales más largos en la BBC 2, como Cunk on Shakespeare, Cunk on Britain y Cunk on Christmas, además de libros derivados.

Ahora, la serie de Netflix Cunk on Earth presenta cinco segmentos de media hora que pretenden examinar toda la historia, los inventos, los logros y las locuras de la humanidad. Se suma a una versión de realidad alternativa y opcional de los acariciadores de mentón escénicos de David Attenborough, al estilo de A Life on Our Planet.

Los episodios llevan títulos como "Faith/Off" (en el que Cunk se propone determinar qué es mejor, la Biblia o el Corán) y "The Renaissance Will Not Be Televised". Los episodios posteriores abordan, entre otros temas, la Guerra Civil Estadounidense y lo que Cunk llama la "franquicia de la Guerra Mundial", que terminó, nos enteramos, con la "Guerra Mundial Fría". (El Muro de Berlín, explica, fue “una especie de divorcio hecho de ladrillos”).

Humor negro

Hay un componente de broma en este falso documental, en el que Cunk entrevista a una variedad de académicos de historia, sociología y antropología cultural a quienes, a diferencia de los conejillos de Indias engañados para participar por Ali G o Borat de Sacha Baron Cohen, se les informó de antemano sobre la naturaleza del proyecto y se les pidió que participaran. Así que juega lo más recto posible.

De alguna manera esto funciona. Uno tras otro, los educadores a la vista explican, pacientemente, a su interlocutor que se refiere a "campesinos rusos", no a faisanes rusos, por ejemplo. Esto se debe principalmente a la deslumbrante y seria confianza que Morgan aporta a un personaje que ya conoce por fuera. Ejemplo de consulta: “¿Por qué las pirámides tienen esa forma? ¿Es para evitar que las personas sin hogar duerman sobre ellos? O: “Los Rolling Stones eran grandes en la década de 1960. ¿Sería justo decir que fueron los Beatles de su época?”.

El personaje Cunk es una especie de idiota flexible y engañosamente perspicaz

Hay otras dos razones por las que "Cunk on Earth" funciona para los recién llegados (como yo) a la creación característica de Morgan. Una es el gran volumen y la impresionante proporción de aciertos y errores de los chistes, nunca forzados o subrayados por Morgan o el director Christian Watt.

La otra es convertir a Cunk en una especie de idiota flexible y engañosamente perspicaz. En un minuto está etiquetando erróneamente la obra seminal de Karl Marx como "El hombre más común en Festo"; al siguiente, habla sobre el arte y la cultura y cómo "durante décadas, los artistas negros pioneros se han basado constantemente en el trabajo de los demás para desarrollar una nueva y emocionante forma musical para que los blancos la hagan pasar como propia".

Pero ella comienza más atrás. La antigua Grecia, señala a la cámara, nos dio muchas cosas que “todavía tenemos hoy, como medicinas y aceitunas, y muchas cosas que se han extinguido, como la democracia y los pilares”. La muerte trágica a gran escala aparece ligeramente sesgada aquí, con Cunk describiendo el Titanic como "el primer submarino de un solo uso del mundo". De manera menos violenta, la línea de montaje de Henry Ford se caracteriza como una "revolución en el tedio del lugar de trabajo y la falta de sentido humano" clave del siglo XX.

Haciendo el tonto con la historia, y la forma en que la cultura popular de clase media vuelve a empaquetar esa historia para obtener deliciosas sobras cómicas, es anterior a “United States of America Volume One: The Early Years” (1961) de Stan Freberg por un siglo o más. Pero esos ejemplos antiguos eran literarios, y Cunk no tiene tiempo para libros. Ni para las pinturas rupestres, ni para el teatro, el último de los cuales se convierte en un brillante pinchazo en el sombrío contexto del asesinato de Lincoln.

El cine, al menos, dice en un momento de Cunk on Earth, tiene esto a su favor: significó el final de "la era de tiranía de la palabra escrita durante siglos". Esa es una buena broma tonta. Cunk también tiene buenos inteligentes en su arsenal. Tome el iPhone, dice ella, tan complejo, pero "tan simple que un niño puede hacer uno".