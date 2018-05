Dalí: genio surrealista que también destacó por sus frases

Un 11 de mayo pero de 1904 nació en Figueras, en España Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, mejor conocido como Salvador Dalí, quien hoy hubiera cumplido 114 años.

Dalí es considerado un genio de la pintura al experimentar con el impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, corriente en la que destacó por la creación de un arte extravagantemente sugestivo.

Reconocido por su simbología onírica, Salvador fue un artista sumamente imaginativo, que declaraba que el no conocer el significado de su arte no significaba que éste no lo tuviera.

Productor de alrededor de mil quinientas pinturas, Dalí también fue conocido por su excentricidades y su particular discurso, el cual siempre era motivo de sorpresa en las entrevistas que se le realizaban.

Es por eso que el día de hoy lo festejamos con sus frases más célebres.

1. "Solo hay dos cosas malas que pueden pasarte en la vida: ser Pablo Picasso o no ser Salvador Dalí".

2. "Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, me encuentro con que soy una real catástrofe".

3. "Sí yo fuera menos inteligente, indiscutiblemente pintaría mucho mejor".

4. “Cada mañana cuando me levanto experimento una exquisita alegría: la alegría de ser Salvador Dalí. Y entonces me pregunto entusiasmado ‘¿Qué cosas maravillosas logrará hoy este Salvador Dalí?”.

5. "Es fácil reconocer si el hombre tiene gusto: la alfombra debe combinar con las cejas."

6. "La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella."

7. "Creo que la vida debe ser una fiesta continua".

8. "Tengo un precio absoluto y relativo, pero me aproximo lentamente a mi precio relativo. Para decirlo en una palabra: cada día soy más caro".

9. "La única diferencia entre un loco y Dalí es que Dalí no está loco."

10. "Llega un momento en la vida de toda persona en el que se da cuenta de que me adora".

11. "Yo no tomo drogas. Yo soy una droga".

12. "La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas".

13. "Feliz es el que provoca un escándalo".

14. "El termómetro del éxito es la envidia de los descontentos".

15. "No tengas miedo de la perfección porque nunca la alcanzarás".