¿Danza contra la sequía? Conoce el Yúmari, ritual sagrado para pedir a Dios que llueva

El Yúmari, ritual tarahumara para pedir a Dios lluvias y salud, entre otras cosas, fue proyectado en un documental con motivo del XVIII Festival de las Tres Culturas, donde Josefina Olivas explicó que tiempo atrás lo hicieron a causa de la pandemia, sacrificando gallinas.

➡️ Mayra Karina Castillo, la primera regidora tarahumara en Ciudad Juárez

Con imágenes recientes de la realización del ritual en la colonia Rayénari, Olivas explicó que sacrificaron una vaca, mientras en la proyección se observaba a niños y adultos jalar a un bovino con cuerdas, el cual naturalmente se resistía. Luego le quitaron la vida y lo convirtieron en caldo para compartirlo con todos los asistentes.

Fotos: Cortesía / Ichea

“Chepa”, como es conocida en Cuauhtémoc, detalló que cuando le encargan organizar el Yúmari ella siente que hará algo para Dios. El mensaje es principalmente para los niños y jóvenes, pues ya muy pocos rarámuris lo practican.

“Muy poquita gente cree en el Yúmari. Hay quienes se ríen, les da vergüenza estar ahí y se van”, expresó.

Foto: Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Los ancianos prefieren que este ritual sagrado se lleve a cabo exclusivamente en la zona serrana, pero al haber una considerable población tarahumara en Cuauhtémoc y con el propósito de rescatar y preservar la tradición, la organizan algunas veces al año en la colonia Rayénari.

Hace un año, por ejemplo, lo hicieron debido a la pandemia, para pedir salud a Dios.

Foto: Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Desde el momento que la vaca es sacrificada, el lugar o el patio, en este caso el centro de la colonia cerca de la iglesia, se convierte en sagrado.

Utilizan hierbas, varios objetos e indumentaria, cruces, ropas blancas; algunos tocan instrumentos otros bailan múltiples danzas, también participan sus grupos de matachines.

“Se pide agua, se pide salud, otro año más. Es muy importante que no se pierda. Cuando me lo encargan me da mucho gusto, siento que haré algo para Dios y para la gente que no conoce, para que aprendan y al rato hagan lo mismo, que no dejen de bailar el Yúmari. Es bonito porque muchos niños que van creciendo en la ciudad lo van aprendiendo”.

Foto: Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Para determinar el día en que lo van a realizar y qué va a hace cada quien, realizan reuniones, donde siempre acuerdan que la obligación es ayudarse entre todos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El documental completo se puede ver en la página de Facebook del Instituto de Cultura del Municipio de Cuauhtémoc.