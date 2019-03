Elisa Carrillo: la danza es su pasión y su estilo de vida

Día Internacional de la Mujer

Poner en alto el nombre de nuestro país a través de la danza, para Elisa Carrillo ha implicado un esfuerzo enorme, no tanto por la disciplina que implica este arte, sino porque ha tenido que cruzar fronteras para alcanzar sus grandes sueños.

“El sacrificio más grande ha sido dejar a mi país y a mi familia. Es algo que me ha dolido, porque claro, para lograr cosas tienes que dejar ir otras”, manifiesta la Prima Ballerina del Staatsballet de Berlín, ciudad en la que se encuentra al momento de hacer la entrevista vía telefónica.

Desfile de Gerardo Torres / Cortesía

La artista quien tiene el nombramiento de Embajadora de la cultura en México, también habla de las satisfacciones dentro de su carrera: “Ser reconocida en mi nación. Haber viajado, aprender otros idiomas, otras culturas, costumbres. He logrado tener grandes amigos en el mundo”.

Conocer a su esposo, el primer bailarín ruso Mikhail Kaniskin, “haciendo lo que tanto amo”, ha sido otra de las situaciones esenciales en la existencia de Elisa Carrillo, quien abunda sobre el hecho de vivir fuera de tierra mexicana. “Algo que me duele es no tener siempre a mi familia, pero al final todo lo bello que acontece antes, tiene que pasar por momentos duros, pero eso es parte de la vida, mientras más se dificulta por lo que luchas, cuando llegas a la meta, lo disfrutas aún más”.

La oriunda de Texcoco, Estado de México, nos platica en qué momento se encuentra de su trayectoria dancística, misma que inició al tomar clases a los 6 años. Después ingresó a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Claro, en algún momento uno debe dejar de bailar. Yo ahorita estoy digamos en la mejor etapa, la estoy disfrutando mucho. Ahora soy una bailarina con mayor experiencia, gozo lo que hago. Estoy en un momento muy bueno de mi profesión, todavía tengo mucho que dar”.

En el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, le preguntamos a la ganadora de la Medalla Bellas Artes, sobre la lucha femenina: “En el mundo en que yo me muevo es otra cosa, el hombre es el que carga a la mujer, la presenta al público y la ayuda de alguna manera. Afortunadamente no me he enfrentado con casos de machismo”. Carrillo estuvo en la pasarela del diseñador Gerardo Torres como embajadora de su más reciente colección, donde se unió la moda con el arte dancístico en un espectáculo sin precedentes.

Para ella, bailar “es parte de mi vida, me hace volar esa energía y vibración, es la manera en que me expreso. Una mezcla de emociones”.