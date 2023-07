De caudillo a héroe nacional: el Pancho Villa que el cine nos dio

Pancho Villa es un personaje fundacional para nuestra cinematografía. En realidad su propia narrativa es seductora; una suerte de justiciero social épico muy acorde con tono aventurero. El asunto va desde el trato que hizo Villa con la Mutual Film Corporation para filmar sus batallas. Esa historia de la vida real, se narra en And Starring Pancho Villa as Himself, de 2003, en la que el caudillo es interpretado por Antonio Banderas.

Para los estadounidenses no tenía desperdicio, el Centauro del Norte cabe en las narrativas del cine de aventuras silente, es el buen salvaje, incluso Raoul Walsh lo llegó a interpretar en una biopic que él mismo dirigió junto a Christy Cabanne, La vida del general Villa, de 1914.

En el caso del cine mexicano, ahí está ¡Vámonos con Pancho Villa!, de Fernando de Fuentes, filme iniciador de la época de oro, en 1936 y que pertenece a la trilogía de la revolución junto con El prisionero 13 y El compadre Mendoza. Lo curioso es que en ¡Vámonos con Pancho Villa!, hay una visión crítica del caudillo y del caudillismo; lo interpreta Domingo Soler, tal vez el mejor Villa del cine. Basado en la novela de Rafael F. Muñoz, el filme es muy crítico y una de las primeras grandes producciones del cine nacional.









Después vendría una visión más conservadora no sólo de Villa sino del héroe. Más apegada al discurso del sistema. La trilogía de Ismael Rodríguez: Pancho Villa y la Valentina, Cuando ¡viva Villa!...es la muerte,y Así era Pancho Villa, con Pedro Armendáriz en el papel del personaje histórico, son un ejemplo. Muy apegado al busto de estatua con tintes de comedia, y de plano como si fuera monografía. Al grado de que Eduardo Manzano lo imita para su personaje de Agallón Mafafas en Los Polivoces.









En épocas más recientes está la interpretación también paródica de Jesús Ochoa en la obra de teatro Entre Pancho Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman e Isabel Tardán. La obra tuvo una adaptación cinematográfica de Televicine, en ella, hay una mirada irónica al machismo.













En 2013 se hizo el filme Apasionado Pancho Villa sobre el mito, que de hecho tiene mucho de real, sobre las diferentes esposas o parejas de Villa. Lo produjo Lourdes Deschamps, con Alejandro Navarrete, Diana Bracho, Teresa Ruiz, Dominika Paleta, Gabriela Canudas, Leticia Fabián, y Verónica Jaspeado.









El 19 de julio, un día antes de que se cumplan 100 años de su asesinato, la plataforma Star+ estrena Pancho Villa. El Centauro del Norte, una serie que narra en 10 capítulos la vida del héroe mexicano. Con la participación de Jorge A. Jiménez, Juan Luis Medina y Armando Hernández.









En realidad a diferencia de Zapata, un personaje ni tan abordado, Villa es uno de los grandes personajes mediáticos, y en vida se dio cuenta. Zapata es más místico Villa es épico.