Dei V busca limpiar su imagen: "estoy viendo la influencia que tengo en los niños"

El trapero puertorriqueño David Gerardo Rivera, mejor conocido como Dei V, asegura que su música no es “para niños” y que si la escuchan es “problema” de los padres, aunque sí ha reconocido que se ha “arrepentido” de algunas canciones por ser demasiado “explícitas y sexuales”.

“Si no te gusta la música, pues no la escuchas. Hay 20 mil músicas que puedes escuchar. La mía no es para niños, si tus hijos la escuchan, eso es problema tuyo, no es culpa mía que no hago algo malo”, dijo.

“Es verdad que ahora hay un momento en el que me arrepiento un poco de algunas. Y por eso quiero hacer un cambio, porque estoy viendo la influencia que tengo en los niños. No sabía que iba a influenciar tanto”, matizó el artista en una reciente entrevista con Europa Press.

Hace un mes el artista lanzaba su álbum Quién es Dei V?, en el que el trapero ya piensa en hacer un cambio de rumbo en su música, acercándola a un mensaje “más positivo” para así “limpiar” su imagen, porque no quiere que la gente piense que es “mala persona”, simplemente canta sobre temas que dan dinero y gustan a la gente.

”Uno hace lo que a la gente le gusta. Pero soy una persona que tengo claro a dónde quiero ir. Canto lo que canto, pero en un futuro quiero limpiar un poquito mi imagen, limpiar mis letras, dejarle saber a la gente que aunque cante eso, no soy mala persona. Eso es parte del día a día, como el que canta a los gays, los que le cantan a los maleantes, a los que les gusta el sexo. En la música hay para todo el mundo”, comentó.

El artista considera que la música que escuchan los jóvenes es “responsabilidad” de sus padres, también es consciente de que aunque “críen bien”, en la calle se aprende “lo malo”.

”Yo tengo una canción que se llama ‘Tu$$i’ y yo no me meto ‘tusi’(también llamada “cocaína rosa”), pero es lo que le gusta la gente y por eso lo canto. Tengo la capacidad de, aunque a mi no me gusta eso, cantarlo y dejarle saber a la gente que no tiene por qué hacerlo. Tú enseñarle a tu hijo en casa las cosas buenas, pero en la calle él va a aprender lo malo, no hay control de eso.

“Puedes hacer tu trabajo como padre, enseñarle sus valores y los principios, como hicieron los míos conmigo. Mis padres me criaron bien, y sé lo que está bien, sé lo que está mal”, añadió.





Cómo llegó al número 1

Dei V lleva trabajando en la música desde 2020, y en 2022 publicaba su primer minidisco Ying Yang, aunque fue hasta 2023, cuando con colaboraciones como “Gatita gangster”, con la colombiana Karol G, el puertorriqueño saltó a las listas de éxitos, que en países como España lidera desde el número 1 en álbumes y gran presencia en la lista de sencillos -siete canciones suyas están en entre las más escuchadas.

“Trato de mantener los pies en la tierra y no dejar que la fama haga que se me vaya de la cabeza. Lo consigo con la familia y con la gente que me rodea, que me entiende, si estoy en un viaje pues me lo dicen. Y no me dejan hacer ridículo (...) No me da miedo que se acabe, le digo a Dios que será hasta donde él diga y me lleve su voluntad. Me sé mover, si no se me da en la música, será en otra cosa. Hay que ser realista, la música no lo es todo, hay que tener un plan B, siempre”, destacó, para después asegurar que si se le acaba el trabajo en la música, será “empresario”, ya que trabaja con cannabis -se apresura a explicar que es todo “legal”-, con una línea de ropa o montando un restaurante familiar.