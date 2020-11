Pese a desaparición de fideicomisos, Alejandra Frausto asegura apoyo a artistas

Con la desaparición de los fideicomisos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la absorción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) por parte de la Secretaría de Cultura, nace un nuevo órgano regulador de los apoyos económicos a los creadores del país.

Se trata del sistema nacional de apoyos culturales regulado por la propia Secretaría de Cultura que funcionará “muy similar al Sistema Nacional de Investigadores” bajo la tutela del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó Alejandra Frausto Guerrero, titular de Cultura federal, durante su comparecencia virtual ante la Comisión de Cinematografía y Cultura y la de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados.

“(El presupuesto) se traslada dentro de la Secretaría de Cultura como un sistema de la creación de apoyos culturales; se da de manera directa y no se suspende ni se suspenderá el apoyo a los artistas. Es un sistema similar al SNI, este sistema organizará el apoyo a los artistas y el sistema queda adentro de la Secretaría en una área específica, ahora con un programa presupuestal; no quiere decir que los funcionarios otorguen la beca, sino que se dan los mecanismos de partición y los comités de selección son entre creadores”, señaló la funcionaria.

Frausto Guerrero insistió, en la comparecencia de más de tres horas, que el presupuesto para el cine y la cultura están garantizados, aunque sus afirmaciones no convencieron a los diputados de los partidos opositores que le reclamaron una disminución en las partidas presupuestales para estas áreas creativas.

“Los apoyos que se daban a través de los fideicomisos se convertirán en subsidios directos al beneficiario a través del Programa de Estímulos a Creadores y el Programa del Fomento al Cine Mexicano. Para el programa de Estímulos a Creadores, antes FONCA, se tienen aprobados 437.1 millones de pesos, para los programas de Fomento al Cine Mexicano, antes Fidecine y Foprocine, para el 2021 se cuenta con 103.6 millones de pesos”, detalló la titular.

Proyecto Chapultepec, sigue

Otro de los temas polémicos entre los diputados fue el proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, por considerarlo centralista y con un presupuesto excesivo en un tiempo de crisis económica derivada de la pandemia que evidenció la precariedad de las comunidades artísticas.

Los diputados cuestionaron a la titular de Cultura sobre la pertinencia de destinar tres mil 508 millones de pesos del presupuesto de 2021 que representa el 25 por ciento del monto total destinado al sector cultural.

Una demanda que la comunidad artística ha manifestado en los últimos meses luego de que artistas de diferentes estados han expresado la necesidad de apoyos para sobrevivir durante el confinamiento. Sin embargo, Frausto Guerrero defendió el proyecto al asegurar que beneficiará no sólo a la Ciudad de México, sino a todo el país.

Dijo que el plan conceptual a cargo del artista Gabriel Orozco está terminado, pero no se ha presentado debido a la pandemia, y defendió que todas las obras se harán bajo licitación. Este fue uno de los temas que más revuelo causó entre los espectadores virtuales quienes a través del chat público manifestaron su inconformidad con la intervención al Bosque.

Frausto también presumió cifras sobre el programa Contigo a la Distancia nacido en respuesta a la pandemia de Covid-19, los apoyos a creadores artísticos en estos meses, la protección de las lenguas indígenas y proyectos como Semilleros Creativos.