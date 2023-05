Desde una galaxia muy lejana llega el concierto Star Wars Sinfónico a la CDMX

Para aquellos que son sensibles a la fuerza, la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México llevará a cabo el concierto “Star Wars Sinfónico”.

Este espectáculo musical gratuito se realizará por segundo año consecutivo en conmemoración del May the 4th be with you, también conocido como el Día de la Guerra de las Galaxias.

Durante el concierto, los asistentes podrán experimentar la emoción de la mítica aventura galáctica a través de la música icónica de John Williams, quien ha creado arreglos especiales y espaciales para hacer un espectáculo fuera de este mundo.

¿Cuándo y dónde será el concierto “Star Wars sinfónico"?

El concierto “Star Wars Sinfónico” se llevará a cabo el 4 de mayo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, Eje 3 Oriente, colonia Jardín Balbuena.

El evento, que es gratuito y abierto a todo público, comenzará a las 19:00 horas

¿Qué significa el 4 de mayo de Star Wars?

El May the 4th be with you o Día de la Guerra de las Galaxias es una celebración mundial en la que los fans de la saga creada por George Lucas expresan su amor por la mayor serie de películas de todos los tiempos.

La fecha fue creada por fanáticos y posteriormente difundida en redes sociales hasta ser conocida y celebrada mundialmente.

La relación fonética entre "May the Fourth" (4 de mayo) y "May the force with you" (que la fuerza te acompañe) explica la broma original. Esta celebración es oficialmente reconocida por Lucasfilm y Disney.

La fecha del 4 de mayo fue elegida debido a una nota publicada en el London Evening News el 4 de mayo de 1979, en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo la frase "May the Force be with you".

Los fans aprovecharon esto para crear el Star Wars Day, el cual se celebra actualmente a nivel mundial.









