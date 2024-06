Desmienten muerte de Noam Chomsky, ¿quién es el filósofo crítico de la desinformación?

El filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky no ha fallecido como ha trascendido en redes sociales este martes.

De acuerdo con el activista argentino Agustín Antonetti, la esposa del también analista político, Valeria Chomsky, ha enviado mensajes por WhatsApp a personas cercanas a su entorno para desmentir la muerte.

"He hablado con gente cercana a su entorno. Todos los meses un troll italiano llamado Tomasso Debenedetti se dedica a crear muertes falsas en Twitter con cuentas fakes, pero como acá nadie chequea nada, los idiotas de siempre caen cada mes", escribió Antonetti en su cuenta de X.

Les puedo enviar también una confirmación de Valeria, su esposa, en una conversación de hace minutos con un amigo muy cercano a su familia. Sí es verdad que se encuentra mal de salud pic.twitter.com/dABgdOsKcn — Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 18, 2024

Mientras José M. Santana, investigador asociado del MIT de Massachusetts, también compartió en X el mensaje con Valeria Chomsky.

"Noam Chomsky todavía está vivo. Los rumores sobre su fallecimiento son falsos. Su esposa, Valeria, me ha confirmado esta información", indicó

As of 3:48 PM EDT, Noam Chomsky is still alive. The rumors of his passing are false. His wife, Valeria, has confirmed this information to me. #NoamChomsky pic.twitter.com/LcGwqVgTC8 — Jose M. Santana (@JoseMSantana10) June 18, 2024

Noam Chomsky, de 95 años, se encuentra en un hospital de Sao Paulo, Brasil, tras haber sufrido en junio del año pasado un accidente vascular cerebral.

¿Quién es Noam Chomsky?

Noam Chosmky es también un politólogo y activista considerado como uno de los intelectuales más importantes del mundo contemporáneo, destacado por sus escritos e ideas que han logrado permear en distintos grupos sociales.

Chomsky nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1928 y se doctoró en Lingüística por la Universidad de Pennsylvania en 1955, aunque desarrolló la mayor parte de sus investigaciones en Harvard.

El filósofo comprometido con causas sociales desde hace años, cuenta con reconocimientos por parte de varias Instituciones Académicas. En septiembre de 2010 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó un honoris causa por sus aportes en los estudios del lenguaje.

Dentro de su trayectoria como filósofo y escritor cuenta con más de 100 libros, entre los que destacan "Réquiem por un sueño americano" y "Malestar global"

Considerado como el fundador de la Gramática Generativa Transformacional, Chosmky también es conocido por su crítica a la distorsión de la información por parte de los medios de comunicación, en la que hoy se vio envuelto.