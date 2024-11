"Día de Acción de Gracias", la celebración en Estados Unidos que trata de olvidar un genocidio

El Día de Acción de Gracias es una conmemoración fundamental en la sociedad estadounidense, pues simboliza la unión del pueblo que se hace llamar americano. Si bien se trata de un momento en el que colonos y nativos compartieron comida y alojamiento, fue un momento excepcional, pues el extermino de los primeros sobre los segundos fue brutal a lo largo de los siglos.

La versión oficial del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving en inglés), narra que dicha tradición se remonta al siglo XVII, específicamente en el año 1621. En el cual colonos ingleses habrían celebrado con nativos de la zona tras su primera cosecha durante tres días consecutivos.

Dichos colonos habrían llegado a tierra americana en el barco denominado como “Mayflower”, en la colonia de Plymouth en lo que hoy es Massachusetts. Debido a las complejas condiciones climatológicas, solo la mitad de los colonos pudieron sobrevivir su primer invierno. Ante tal contexto de miseria, es que tras su primera cosecha exitosa del año siguiente, se animaron a compartir con nativos americanos.

Los colonos habrían compartido pavo, calabazas y frutas secas con los nativos. Este acontecimiento se convirtió en un mito fundacional en Estados Unidos y en la actualidad se le conoce como el Día de Acción de Gracias.

Cabe mencionar que esta importante celebración se fue consolidando con el pasar de los años. El jueves 26 de noviembre de 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, declaró como festividad nacional el Día de Acción de Gracias. Por muchos años, en cada estado de la Unión Americana la festividad se celebró en días diferentes.

Por ello, en 1863, Abraham Lincoln proclamó que cada último jueves de noviembre se conmemoraría el Día Nacional de Acción de Gracias.

120,000 #Thanksgiving dinners were served to Union soldiers at Petersburg in 1864. The starving Rebels let their enemies eat in peace. pic.twitter.com/NM9M7VVkIa — Military History Now (@MilHistNow) November 25, 2024

Día de Acción de Gracias, ¿unión y gratitud?

Ante la llegada de los imperios europeos a América, diversos pueblos originarios vieron disminuida su población notablemente. En el caso de los nativos americanos fue casi un exterminio. Los colonos ingleses que llegaron a norteamérica realizaron campañas genocidas.

"Antes de la llegada de colonos blancos en 1492, había 5 millones de indios, pero en 1800 la cifra se había desplomado hasta los 600 mil. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 1900 el número de nativos americanos era de tan solo 237 mil, el más bajo de la historia." aclara el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Distribución de los nativos americanos. | Foto: Librería del Congreso de EU

Tras más de 100 años de exterminio y persecución, más de una docena de tribus fueron completamente exterminadas, entre ellas grupos como los pequot, los mohegan y los massachusetts.

Incluso, entre los 1800 y los 1900, los nativos americanos perdieron más de la mitad de su población y su proporción en la población total de Estados Unidos descendió dramáticamente del 10,15 por ciento al 0,31 por ciento.

En el siglo XIX la población anglosajona estadounidense creció entre un 20 y un 30 por ciento cada 10 años, mientras que la población india tuvo un descenso exagerado.

Actualmente la población india y nativa de Alaska representa solo el 1,3 por ciento de la población total de Estados Unidos.

This week in 1868, the US army’s General Custer, committed the Washita massacre, slaughtering 100 Cheyenne Native Americans, most of whom were women and children. The Cheyenne village was peaceful, having moved to a “reservation” for a guarantee of safety by the US government. pic.twitter.com/HsvDT3ldpl — American Values (@Americas_Crimes) November 29, 2019

La masacre de Wounded Knee

En una de las tantas matanzas de nativos americanos, una de las más simbólicas sucedió un 29 de diciembre de 1890, el 7.º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos masacró a hombres, mujeres y niños lakotas (tribu originaria).

La masacre de Wounded Knee, en Dakota del Sur. Fue supuestamente iniciada por accidente. Los relatos cuentan que la banda lakota denominada como Big Foot está acampada, rodeada por el ejército estadounidense. Mujeres y niños se encontraban en sus tipis realizando su rutina cotidiana, mientras los hombres celebraban un consejo.

Rodeados por 470 soldados y cuatro cañones de artillería, se escuchó un disparo, que supuestamente se habría dado por accidente, por lo que, ante la confusión, ambos bandos comenzaron a disparar, provocando múltiples bajas colaterales.

Foto: Native Voices gov

Más de 153 hombres, mujeres y niños lakota fueron asesinados en el proceso, por 25 soldados estadounidenses. Cabe mencionar que mujeres, hombres y niños que trataron de escapar de la masacre, fueron perseguidos. Quienes no fueron alcanzados murieron por el clima extremo.

Dicho acontecimiento se convirtió en un elemento importante de demanda social, pues la masacre fue perpetrada por el Estado.