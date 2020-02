De Marconi al podcast, el concepto radiofónico

Sentarse junto a un radio para escuchar las noticias del día cada vez parece más, por lo menos en las grandes urbes, una escena de película de época; sin embargo, el poder de este medio sigue siendo relevante.

La radio es amenazada cada vez que surge un medio de comunicación nuevo, pero ninguno ha logrado quitarle el lugar que ha mantenido desde la primera transmisión, cuando “el joven estudiante italiano Guillermo Marconi supo coordinar el conjunto de las técnicas vigentes y realizar las primeras experiencias comprobatorias: el 28 de marzo en 1899, unió Douvres y Wimereux, cerca de Bolonia (46 km). Perfeccionó su sistema asegurando la sintonía, es decir, la perfecta concordancia de las antenas receptoras y emisoras”, describe Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq en el libro Historia de la radio y la televisión.

La actividad laboral actual exige conectividad en todo momento y ver continuamente pantallas que nos saturan, ventanas abiertas que nos ayudan para realizar el multitask de un trabajo frente a la computadora. Al terminar la jornada, nos vamos a casa para disfrutar de alguna producción en streaming, sin contar con el trayecto en el transporte que nos tuvo pendientes de la pantalla del smartphone para recibir indicaciones de ruta o atender mensajes y redes sociales.

Foto: Mariam Gomaa | @MariamSGomaa

Es cuando la radio vuelve a hacer su magia y da descanso a la vista para seguir informados o escuchando música que levante el espíritu. Los sonidos se han renovado a través de las décadas, ha acompañado y dado voz a la diversidad, así que, en forma de celebración, daremos una vuelta por su historia.

UN LUGAR EN LA HISTORIA

La radio tiene un lugar especial en la historia. La infinidad de hechos que dio a conocer a poblaciones que, literal, pendían de un hilo. Mensajes que cambiaron el rumbo de la humanidad, mientras la audiencia permanecía congelada pegada al parlante.

El discurso del presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, en el que anunció a la nación la expropiación petrolera, es un ejemplo del poder que tenía la radio:

“Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país”.

Otro ejemplo lo protagonizó el general Charles de Gaulle, el 30 de octubre de 1941 desde el exilio en Inglaterra, dio palabras de aliento a sus connacionales durante la invasión nazi a Francia:

“Pase lo que pase, la llama de la Resistencia Francesa no debe apagarse y no se apagará”.

La antena receptora fue la Torre Eiffel y el hecho fue considerado como un acto heroico por parte del mandatario.

La lista de eventos memorables es interminable, sin mencionar las historias familiares que cada uno guarda. Por ello, el 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio y la Organización de las Naciones Unidas ha destacado la relevancia de las transmisiones hertzianas:

“La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo, además, el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad, y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas”.

Para la ONU, este medio de comunicación “estimula el debate público y permite una participación igualitaria, independientemente del nivel educativo de los oyentes”, además de desempeñar “un papel fundamental en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de desastre”.

Cualquier persona que haya experimentado la devastación sabe que la radio se convierte en el medio más resistente en esos momentos aciagos. Con sólo tener un receptor con pilas, las ondas pueden llegar a los lugares más aislados, aunque la emisora esté en un punto lejano.

EL EXPERIMENTO NORUEGO

En enero de 2017, un hecho alertó a los amantes de la radio. Noruega decidió eliminar la frecuencia modulada (FM) y destinar las emisoras a canales digitales. La intención fue ahorrar dinero en transmisiones dado que la totalidad de su territorio tiene acceso a la tecnología DAB, un sistema que permite emitir radio digital.

Las protestas se presentaron tanto de las emisoras que no querían perder a su audiencia, como de los escuchas que no deseaban dejar su medio habitual, ya que el 68 por ciento de la población noruega escuchaba radio todas las mañanas.

La renuencia se debía a que la población no deseaba comprar nuevos aparatos para poder tener acceso a su estación favorita. Fue un año de debates y sanciones gubernamentales para lograrlo. Al final, al hacer un balance, las empresas se dieron cuenta que habían perdido 20 por ciento de su audiencia.

Mientras algunos decepcionados fatalistas auguraban el inicio del fin de la radio con esta decisión gubernamental, no ha ocurrido en otros países, como se mencionó en ese momento. En realidad, los contenidos no cambiaron, sólo la forma de transmitirlos.

SOLEDAD COMPARTIDA

La radio, aunque ha mutado en las últimas décadas, se entrega a las nuevas generaciones en formato de podcast o transmisiones digitales.

En años recientes, el éxito del podcast ha sido avasallador en Australia, Estados Unidos, España, Inglaterra y otros países en donde los escuchas se multiplican. Un respiro a los ojos para seguir entretenidos, informados, pero sin la necesidad de mantener la vista en nuestros aparatos.

Se ha argumentado que el podcast tiene mejor producción que un programa improvisado con un presentador de canciones y esto no tiene que ver con el novedoso formato, sino con una decadencia de la radio comercial en las últimas décadas.

Antaño, el acceso al micrófono requería de una licencia de locutor, que se obtenía demostrando conocimientos generales. Los profesionales daban su voz y los doctos sintetizaban su intelecto en guiones que lograban cátedras masivas y accesibles a cualquiera sin importar su nivel de estudios.

El estándar de calidad se mantuvo sobre todo en las estaciones públicas como la BBC o NPR, que no han dejado de lado la calidad de guion y producción en sus programas. Ambas cadenas han sabido sortear el paso a la diversidad de sistemas digitales.

TRES VOCES PROFESIONALES

No son los únicos, en el caso de México existen creadores que se preocupan día a día en llevar contenidos novedosos, interesantes y entretenidos. En el marco de los festejos por el día mundial de la radio, contactamos a tres profesionales del micrófono.

Claudia Ortigoza es gerente de Ciudadana 660, que se transmite por el 660 AM y 107.9 HD2 en la Ciudad de México. Ella se ha encargado de dar peso a los contenidos de género y desarrolla campañas para la no discriminación de cualquier tipo.

Claudia Ortigoza

Luis Gerardo Salas es creador de Rock 101, que se transmite digitalmente en www.rock101online.com.mx, en el 95.9 FM en Guadalajara y en otras 24 emisoras de ABC Radio en toda la República Mexicana.

Luis Gerardo Salas

Y, para dar un enfoque desde el exterior, platicamos con Rocío Santos quien, desde hace una década, es conductora y productora en la radio pública de Chicago en programas especializados en música alternativa de América Latina. Actualmente produce Domingos en Vocalo, un programa semanal en español de cultura, música y arte enfocado en la comunidad latina de Estados Unidos que transmite cada domingo en la radio Vocalo 91.1FM de Chicago Public Media.

Rocío Santos





¿Qué significa para ti la radio?

Claudia Ortigoza: La radio es un medio de corazón noble, es el más cercano al público, donde los radioescuchas pueden interactuar activamente y hay retroalimentación, dando cabida sus opiniones y sugerencias.

Y del lado de los y las hacedoras de radio, es el sonido el que te hace evocar tiempos y lugares diferentes, la recreación a través de sonidos logra que la imaginación le ponga imágenes al gusto de cada quién, jugar con la imaginación de los escuchas y poderlos llevar a lugares inimaginados es magia pura.

Luis Gerardo Salas: La radio me parece el medio más eficaz de comunicación, por su facilidad de cobertura y recepción en prácticamente cualquier parte del planeta. En la época de la radio de transistores era sabido entre la industria de noticias que la importancia de la radio era tal que aún en la sierra de Oaxaca podías encontrar a un grupo de personas escuchando la historia del día en su Hitachi de 1 dólar. Hoy en día con las tecnologías digitales de bajo costo y aun mayor alcance, la radio sigue siendo el medio más eficaz vía internet, en los smartphones -que convierte en prácticos walkmen supersónicos-, a través de la transferencia de sonidos que viajan por todo el mundo.

Rocío Santos: La radio ha sido mi puente con mi identidad latinoamericana. Este medio me ha permitido crear un encuentro cultural en español que, a través de una canción, un comentario o una charla se vuelve una retroalimentación mágica.





¿Cuál es el momento histórico que más recuerdas en la radio?

CO: El momento que más recuerdo lastimosamente han sido las tragedias, los sismos de 1985 y del 2017, cuando los primeros minutos después de los sucesos, el único medio activo e informando fue la radio.

LGS:La década de los 70, la radio como gran compañía que eliminaba la sensación de soledad. De aquellos años y sensaciones acuñé ese término de 'la soledad compartida' porque así sentía al conectarme a la radio, que aún cuando en soledad escuchara cualquier de mis estaciones favoritas, la voz del locutor enlazando a muchos que, como yo, estábamos conectados simultáneamente con el mismo mensaje, me daba una sensación de pertenencia que sumaría a la importancia de la radio. La capacidad de transmitir emociones, estados de ánimo, imaginación pura, sin filtros.

RS: De mi generación, recuerdo vagamente los reportajes de las radios de Estados Unidos antes los atentados del 11 de septiembre. Seguí el caso de la expulsión de la radio de la periodista Carmen Aristegui tras su investigación de la casa blanca de Peña Nieto y su regreso a principios de 2017. Ahora sigo el juicio político de Donald Trump.





¿Radio vs podcast?

CO:Para mí, la radio viva, seguramente es generacional; para mí es ajeno el podcast, pero reconozco que los audios estén en demanda, es muy útil por el ritmo de la vida que llevamos y no se pierde la esencia de la radio.

LGS:En estos 10 años de experiencia en la producción de radio por internet me he dado cuenta de que las formas de trabajo, de creación, de líneas de producción, son exactamente las mismas, pero con nuevos términos que genera la industria de la tecnología. Un stream no es más que una señal continua de radio, una promoción difundida por redes sociales es el sustituto del teléfono y la llamada por peticiones y premios. Así, el podcast no es más que la producción de un programa de radio que puede escucharse a voluntad en tiempo y forma. ¿Recuerdas los programas que en el siglo XX la gente grababa en cassettes para luego escucharlos a voluntad? Pues es lo mismo. un programa de radio manufacturado con imaginación, creatividad y calidad en producción siempre será atractivo. al aire en directo, en un cassette muchos años después, o en un podcast.

RS: Me gusta la naturalidad de la equivocación y la espontaneidad que permite la radio. Prefiero la imperfección de hacer un programa en vivo y la adrenalina que transmite. Cuando has trabajado por muchos años en la radio, siempre hay algo de romántico con este medio que el podcast no emana.





¿Cómo ves el futuro de la radio?

LGS: En el futuro la radio será la radio. Cada vez que aparecen nuevas tecnologías se dan por muertas las anteriores formas de comunicación. Así dijeron con el cine versus la tele, la tele contra la radio, el libro contra el libro digital... y en el 2018 el consumo de libros convencionales aumentó considerablemente. Hoy en día la batalla es por el stream de video y la tele abierta, en donde sí se están dando razones profundas de modificación de conducta frente ala emisora. En el caso de la radio, los streams de música no son más que acceso a bajo costo a grandes librerías de audio. no un medio de comunicación. La radio seguirá viva seguramente transformando su plataforma a una complementaria vía internet.

RS: Le sigo viendo larga vida a la radio aunque se diga lo contrario. Sigue siendo muy necesaria. Aunque las nuevas generaciones se alejan de este medio por el podcast o playlists digitales, se siguen generando conexiones en el mundo que permite la radio (en su transmisión digital) cuando suena una canción o cuando escuchas a alguien que te transmite algo. La radio independiente, como en la que trabajo, tienen pocos recursos, y por lo mismo se necesita que la gente sea más solidaria y apoye estos espacios (sobre todo en español y con carácter).





Datos





Graham Bell, inventor del teléfono, al ver la practicidad de la transmisión hertziana, hizo experimentos para hacer la comunicación inalámbrica en 1884, pero abandonó la misión a los pocos años.

2 de noviembre de 1920, se considera que la radio nace como medio de información política en esta fecha, cuando la estación KDKA de Pittsburgh realiza un reportaje sobre la elección de Warren G. Harding como candidato republicano a la presidencia de EU.

La UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas, en 1946, para conmemorar el Día Mundial de la Radio.

La AT&T - que se había retirado de la RCA- lanzó el 16 de agosto de 1922 la primera estación WEAF en Nueva York, financiada por la publicidad.En contraste con Europa donde prevalecían las radios subsidiadas por el Estado.

El formato musical tuvo desde los inicios por “la preocupación de atraer oyentes (para sacar provecho de las tarifas de la publicidad comercial y justificarlas) condujo una mayor importancia a la música popular, música bailable y canciones, y a las variedades.”

En noviembre de 1922, el director general de Correos, Neville Chamberlain, incitó a distintas empresas de producción a unirse; así se formó la British Broadcasting Company (BBC)... con la prensa bastante hostil en su conjunto, preocupada por limitar la función de información de la radio y que no se introdujera publicidad en la radio en un periodo de depresión económica.





*Datos tomados del libro Historia de la radio y la televisión de Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq en el libro









Te compartimos algunos de nuestros podcasts