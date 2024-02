Así fue "La Gran Noche del Pop" (que por poco no sucede)

Desde la primera semilla de la idea hasta el caos creativo de reunir a más de 40 celebridades en un estudio de grabación, el documental The Greatest Night in Pop, del director Bao Nguyen, narra cada obstáculo y la historia detrás de escena que llevó a la realización de la canción que todos conocemos.

The Greatest Night… cuenta la historia de las personas que lo hicieron posible, incluidos el equipo de cámara, ingenieros, asistentes y músicos, así como el propio Richie, quien se desempeñó como productor ejecutivo de la película.

Estos son algunos de esos momentos, que quizá no conozcas:

Las inolvidables mascotas de Michael

"La casa de Michael [Jackson] era colorida", dice Richie. Con ambas estrellas en gran demanda, la sesión de escritura resultó ser un poco caótica, pero no fueron sólo sus apretadas agendas las que resultaron ser una distracción. Richie recuerda que Jackson lo animó a ser amigable con Bubbles, su chimpancé mascota, mientras que en otra habitación, un pájaro miná y un perro graznaban y ladraban sin cesar.

En una sesión, los compositores fueron interrumpidos por otro miembro de la colección de Jackson. “Por el rabillo del ojo, veo que algunos álbumes se caen”, dice Richie en la película. ¿El culpable? La pitón mascota de Jackson. Jackson, que pensó que la serpiente había desaparecido, estaba feliz de que aparentemente sus dulces melodías la hubieran sacado de su escondite. Por su parte, Richie recuerda haber pensado: "Tengo que salir de aquí rápido".





El solo de Huey Lewis estaba pensado para Prince

“Me encanta Huey [Lewis]”, dice Tom Bahler, quien creó el arreglo vocal de “We Are the World” en la película. "Pero no todos los artistas iban a cantar un solo". Los arquitectos de la canción no habían conseguido la aparición de Prince, pero mantuvieron la esperanza hasta el último minuto, reservando incluso un breve solo para él, justo frente a Jackson, su rival en las listas de éxitos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche quedó claro que Prince no se presentaría, por lo que se necesitaba otro solista, y Kenny Loggins sugirió a Lewis, que había tenido una serie de éxitos recientes.

"Esos son zapatos muy grandes que llenar", dice Lewis en la película del solo de Prince que no lo fue. "Era sólo una línea, pero mis piernas literalmente temblaban".

Aunque la reunión de tantas estrellas en una sala había creado un estado de ánimo desbordante y a veces incómodo, la emoción de la colaboración y el idealismo detrás del proyecto lograron que muchos se hicieran amigos

No todos se quedaron a la sesión completa

Cuando Stevie Wonder sugirió, a mitad de la grabación, que se agregara una frase en suajili a la letra, no todos estuvieron de acuerdo. En medio del debate creativo que siguió, un miembro del coro abandonó.

"Perdimos a Waylon [Jennings] allí mismo", dice Richie en el documento. Ken Woo, a quien se le asignó la tarea de filmar la sesión de grabación, recuerda haber escuchado a Jennings decir: “Bueno, ningún buen chico ha cantado nunca en suajili. Creo que ya me voy de aquí”.

A medida que pasaban las horas, Sheila E. también empezó a sentirse desilusionada. Le habían dicho que tendría un solo, pero a medida que su tiempo frente al micrófono se posponía, comenzó a sospechar que solo la habían invitado a participar como una forma de atraer a Prince, su colaborador creativo.

“Se estaba haciendo tarde y tenía muchas ganas de cantar uno de los versos, pero seguían preguntando: 'Bueno, ¿crees que puedes traer a Prince aquí?'”, dice Sheila E. en la película. “Nunca tuvieron la intención de hacerme cantar un verso, lo cual fue un poco desgarrador”. Así que decidió dejar el estudio.

Celebridades Imitatio, el arma secreta de Dylan

Stevie Wonder, de coautor a catalizador

Lionel Richie inicialmente esperaba que Wonder ayudara a escribir la canción. Pero cuando varias llamadas quedaron sin respuesta, el proyecto continuó sin él.

"Cuando Stevie dice: 'Te devolveré la llamada', simplemente esperas a que te devuelva la llamada", explica Richie en el documental.

Cuando Wonder finalmente se comunicó, la canción ya había sido escrita. Pero aunque Wonder se perdió el proceso de composición, su presencia en el estudio de grabación hizo un esfuerzo adicional para ayudar a que los egos de las superestrellas en la sala colaboraran sin problemas.

Cuando llegó el momento de que los artistas individuales actuaran frente al grupo, Wonder, tal vez sintiendo la energía nerviosa en la sala, restó importancia a la situación. "Stevie lo arruina, en broma, como sólo Stevie puede hacerlo", dice Lewis sobre el primer intento en solitario de la leyenda. "Más o menos a propósito". El error aportó un toque de ligereza muy necesario a la situación.

A las 7 de la mañana ya nos habíamos convertido todos en una familia

Lionel Richie, productor del documental

"Una de mis escenas favoritas es ver a Stevie Wonder ayudar a Bob Dylan", dice Nguyen. "Esa fue una escena tan conmovedora". Cuando lo llamaron al micrófono para cantar improvisaciones sobre el coro, Dylan luchó por reunir las notas correctas hasta que Wonder se sentó al piano y cantó algunos riffs de muestra, mientras hacía una imitación perfecta de Dylan. La actuación improvisada hizo sonreír a Dylan y le dio la guía que necesitaba para lograr su solo.

Mientras los exhaustos participantes salían del estudio, Bahler notó que Diana Ross había comenzado a llorar. "Quincy dijo: 'Diana, ¿estás bien?' y ella dijo: 'No quiero que esto termine'", recuerda en el documento. “Creo que fue lo más dulce que jamás escuché”. Si bien la reunión de tantas estrellas en una sala había creado un estado de ánimo emocionante pero a veces incómodo, la emoción de la colaboración y el idealismo detrás del proyecto rápidamente hicieron que muchos se hicieran amigos.

"A las 7 de la mañana ya nos habíamos convertido en una familia", dice Richie. "Habrías pensado que habíamos estado juntos durante los últimos cien años".