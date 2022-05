Premio Princesa de Asturias, un reconocimiento para la arqueología mexicana: Matos Moctezuma

Desde la cuatro de la mañana de este miércoles, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma no ha dejado de recibir llamadas para felicitarlo por ganar el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, un reconocimiento que, aseguró en entrevista con El Sol de México, es también para la arqueología mexicana y las instituciones que lo han apoyado.

“Todo reconocimiento como lo he venido diciendo no solo es a la persona que recibe en este caso el Premio Princesa de Asturias, sino que lo es para todas las instituciones donde uno se formó, mis maestros, alumnos y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución a la que he pertenecido 62 años. También reconocer a quienes hicieron posible mi candidatura que fue la UNAM y la Academia Mexicana de la Lengua”, refirió fundador y director del Proyecto Templo Mayor en 1978.

Convencido de que la riqueza arqueológica de México, Matos Moctezuma asegura que la arqueología como una ciencia social es una puerta al pasado para entenderlo, analizarlo y asimilarlo en el presente con miras a un futuro diferente, mejor. “En última instancia lo que hacemos los arqueólogos es historia, estamos conociendo nuestro pasado”, acotó quien viajará a Oviedo, España, en octubre próximo para recibir el premio.

El arqueólogo, de 81 años de edad, repasó que si bien ha estudiado todas las áreas de la arqueología mexicana, el Templo Mayor, la cosmovisión de la muerte en culturas prehispánicas y el conocimiento de la propia disciplina son los temas centrales de su trabajo durante más de seis décadas en las que ha escrito más de 500 artículos y decenas de libros.

“Me ha dejado mucho, ya son 62 años dedicado a la investigación del conocimiento de nuestro pasado, pero sin duda el Templo Mayor es mi mayor proyecto al que le he dedicado los últimos 40 y tantos años, y el tema de la muerte en el México prehispánico, porque México es un país muy rico en vestigios arqueológicos y tiene un campo de investigación increíble que si se cuenta con el apoyo necesario va a ayudar a comprender ese devenir de lo que somos como país ahora”, refirió.

No hay felicitación de AMLO

Por otro lado, a pesar de que el premio se anunció a primera hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo mencionó durante su conferencia matutina o en sus redes sociales; hasta el mediodía, el primer mandatario no ha felicitado al arqueólogo, lo que recuerda las diferencias entre ambos.

Esto, luego de que en 2020 Matos Moctezuma expresó su desacuerdo con que se estableciera la fecha de la fundación de México-Tenochtitlan en 1321, cuando las fuentes históricas apuntan que la fecha real de la fundación de la capital del imperio mexica fue en 1325. El arqueólogo aseguró entonces que se manipulaba la historia.

La Fundación Princesa de Asturias, que lleva el nombre de la heredera de la corona en España, la princesa Leonor, afirmó en un comunicado que se reconoce a Eduardo Matos Moctezuma “por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos”.

