Eduardo Matos urge al Gobierno cuidar el patrimonio nacional

GUADALAJARA. Como una voz autorizada para hablar sobre el patrimonio arqueológico de nuestro país, donde algunas piezas prehispánicas fueron subastadas recientemente en París, sin permiso de las autoridades mexicanas, el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, considera que estos saqueos se hacen a la historia de México.

“Esto del patrimonio robado y subastado es algo viejo, no nuevo, se sigue haciendo. El problema está en que se deben firmar acuerdos bilaterales con otros países como Francia, ya hay uno con Estados Unidos, para que precisamente se generen acuerdos sobre esas piezas que para nosotros son de nuestro patrimonio y para ellos no”.

Entrevistado en el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, FIL, donde tiene distintas actividades entre ellas un homenaje al fallecido historiador Miguel León Portilla y la presentación de un libro precisamente sobre el patrimonio histórico de la nación mexicana, el también arqueólogo, abundó sobre el tema: “Las leyes existen desde el siglo XIX para darles protección a los monumentos, el problema es que hay saqueadores robando la arqueología y se están robando la historia del país y hacen esas acciones de forma ilícita”.

Por otro lado, se le interrogó al experto sobre qué balance realiza este 2019 acerca de los recientes hallazgos arqueológicos en el territorio mexicano. “Se va a presentar el jueves(en la FIL) un libro que se llama Al pie del templo mayor de Tenochtitlán editado en dos tomos por el Colegio Nacional y lo vamos a presentar el Doctor Leonardo López Lujan y yo. Ahí vienen 30 artículos de jóvenes arqueólogos y biólogos, que están hablando de esos hallazgos recientes de unos años para acá y creo que aún faltan algunos por hacerse”. Asimismo, el evento Teatro Náhuatl. Prehispánico, colonial y moderno, de Miguel León Portilla , formó parte ayer de la programación de la feria literaria, con la participación de Luis y Marina de Tavira, junto con Victoriano Cruz.

“Es un libro póstumo de León Portilla sobre el teatro náhuatl, esto es muy interesante porque es un tema que se trató durante mucho tiempo. Luis de Tavira calificó la edición del Colegio Nacional de bellísima”, destacó Matos Moctezuma para después señalar la importancia del tributo al llamado tlamatini , que fuera su amigo personal.

“Creo que es muy importante reconocer a las personas que han aportado tanto al país y yo diría que al mundo, con una serie de investigaciones indispensables, él fue de los que se opuso en aquella ocasión que en los 500 años del descubrimiento de América se siguiera utilizando ese término, que tendría que decirse ‘Encuentro de dos mundos’ y considero que tenía razón, porque ‘El descubrimiento’ tenía una carga eurocentrista muy marcada”.

Respecto a la importancia de la publicación que se presentó, el reconocido arqueólogo, comentó: “Son obras muy valiosas, en el caso de Miguel León Portilla, creo que desde sus primeros trabajos, allá en 1956, con su filosofía náhuatl, que fue su tesis, vino a poner un énfasis en ese aspecto, antes, algunos de nuestros estudiosos, pensaban que en Grecia sólo estaba el pensamiento, y él dijo que los indígenas también pensaban y nos dieron una visión del universo, eso lo logra a través de su filosofía náhuatl”.

Para concluir, Matos Moctezuma se refirió a la trascendencia de mirar la pasado: “Yo pienso que en general estas efemérides de los 500 y 519 años del llamado descubrimiento y la conquista, son muy importantes para que la historia reflexione y rectifique situaciones que no son, como que Cortés quemó las naves, lo cual no lo hizo nunca, o que la Malinche es traidora, no lo fue, puesto que no era mexica, era de otro pueblo y así por el estilo, tenemos muchísimo que analizar sobre la historia”, afirmó el entrevistado.