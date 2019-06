El éxito del cuento que nadie quería publicar, en el Lunario

Francisco Hinojosa nuevamente deleitará al público, en especial el infantil, con su obra La peor señora del mundo, de la que hará un relato con música el próximo 16 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, acompañado de la famosa Orquesta Basura.

Este libro es considerado como un parte aguas en la literatura infantil, aunque al principio como reconoce su autor, no fue fácil publicarlo y luego crear un interés de la gente hacia el libro.

“En 1992 hubo muchos tropiezos, en tres ocasiones el Fondo de Cultura Económica me rechazó, pero insistí, todos me decían que el título y la historia espantarían a los pequeños, pero estamos en un mundo moderno donde sólo mostrarles a los niños libros para colorear es ofender su inteligencia”, expresó.

Hinojosa confesó que el éxito de esta historia que narra la malicia de una cruel mujer que maltrataba a sus hijos y cómo los habitantes del pueblo encuentran la forma de acabar con su vileza a través de una ingeniosa estrategia, radica en que se trata de una obra en la que al principio nadie apostó por ella.

También dijo que La Peor Señora del Mundo, tuvo una vida muy accidentada. "La escribí pensando en una vecina que era muy mala, en un principio no la hice y me quedé con la idea en la cabeza, tras dos años se me ocurrió la historia completa y terminé con una gran satisfacción, pero también con una gran duda, pues sabía que en la década de los noventa nadie lo iba a querer publicar”, recordó.

“Al principio fue prohibida en escuelas, los padres de familia reclamaban, ahora esto ha crecido con tal suerte que los adultos son los que llegan con su libro y me dicen que se los firme para sus hijos, se ha convertido en muchos espectáculos de teatro y hasta se han hecho dos películas, ha tenido mucha vida”, dijo Hinojosa.