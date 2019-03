El Festival Tiempo de Mujeres llega a la Ciudad de México

Dos montajes a cargo de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura formarán parte de la programación del Festival Tiempo de Mujeres.

El primero de ellos será el monólogo Rose, que se escenificará hoy a las 18:00 horas. En él, una mujer judía octogenaria que vivió con intensidad los trágicos acontecimientos de la historia mundial del siglo XX tomará el escenario del Teatro Isabela Corona.

Es Protagonizada por la actriz Amanda Schmelz, miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, la puesta en escena es de Martin Sherman y cuenta con la dirección de Sandra Félix. La entrada es libre.

Por medio de un relato profundamente humano, la protagonista compartirá su testimonio y retratará la complejidad de las distintas circunstancias por las que debió cruzar, así como la dificultad que implicó la toma de decisiones en las condiciones extremas que experimentó.

El monólogo aborda la vida en los pueblos de Europa Oriental en los inicios de la Revolución Bolchevique, el drama judío ante el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial y los desafíos de la construcción de la nación israelí ante la diversidad ideológica, étnica, religiosa y cultural de un país formado por inmigrantes con multiplicidad de orígenes e historias de vida.

La segunda propuesta, se presentará mañana a las 17:00 horas en el Faro Milpa Alta (Miacatlán), y se trata de una obra de Bárbara Colio que plantea un asunto importante en México y el mundo: la falsa creencia de que los adultos mayores no tienen nada que aportar.

La necesidad de apoyo que requiere ese sector de la población, así como la urgencia de atenderlos y tratarlos, se revelará desde el escenario y la visión de Corazón y Vladimir, personajes principales de Latir.

Ellos son dos ancianos que se conocieron a los 16 años y tiempo después se reencuentran en el asilo; ella, con principios de Alzheimer, y él, con achaques diabéticos. Abandonados, estos dos cómplices de adolescencia vuelven a ser jóvenes para intentar un último plan que los salve de morir demolidos. No recuerdan bien, pero algo en su interior les dice que no tuvieron la vida que quisieron. Y nunca es tarde, no sólo para vivir, eso lo hace cualquiera, sino para latir, para sentirse vivo.

El Festival Tiempo de Mujeres contará con más de 150 eventos culturales como exposiciones, proyecciones de cine, peleas de box, conciertos, homenajes y muestras escénicas en 26 sedes de 11 alcaldías de la Ciudad de México, hasta el 17 de marzo de 2019.