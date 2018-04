El flautista Horacio Franco celebra 40 años de carrera

Hace 40 años Horacio Franco dio su primer concierto en Bellas Artes con repertorio de Antonio Vivaldi. Fue como un sortilegio de que a partir de ese momento, su camino en la música sería fructífero y de reconocimiento; ahora repite la experiencia, aunque reconoce que también el sendero recorrido en cuatro décadas ha sido "sinuoso, difícil, porque nada en esta vida es sencillo".



Fue en 1978, cuando el artista se presentó en el máximo recinto cultural de nuestro país como solista de flauta en la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional, un 12 de abril, fecha en la que dará este recital conmemorativo en el mismo lugar junto con la Cappella Barroca de México, donde él mismo dirigirá el espectáculo Conciertos de Antonio Vivaldi, (siete), con Raquel Masmano, Juan Luis Matuz, Eduardo Espinosa, Augusto Alarcón, en los violines, Roberto Rivadeneyra, (viola), Owen Aguilar, (violonchelo) Víctor Flores, (contrabajo) y Daniel Ortega, (clavecín).

En entrevista, el flautista describe lo que significa para él dicho aniversario: "No considero que he llegado a algún lugar, lo que puedo decir es que todo me ha costado trabajo, nada se me ha dado gratis. He tenido que trabajar mucho para tener una vigencia dentro de la música en nuestro país y a nivel internacional". Al darse cuenta de su vocación en la música a los 13 años, Horacio Franco primero estudio violín aunque en la secundaria se sintió atraído por la flauta y aunque su familia no contaba con recursos económicos para solventar una carrera costosa, él se solventó sus estudios en el Sweelinck Conservatorium en Ámsterdam Holanda, donde obtuvo el grado de Solista Cum Laude. Así, Franco ha compuesto piezas para un instrumento que no tiene tanto repertorio como el piano y para el que trabaja "como un atleta de alto rendimiento".