¿Qué es el "Whodunit" y por qué tiene tanto éxito entre las nuevas generaciones?

El ‘whodunit’, acrónimo de ¿quién lo hizo?, remite a tramas de asesinatos, mansiones aisladas y detectives brillantes la verdad. Desde su auge en el siglo XX con Agatha Christie, el género ha cautivado a generaciones con historias que desafían tanto al intelecto como a la imaginación.

Christie, con títulos como Diez negritos y Asesinato en el Orient Express, sentó las bases del misterio clásico, donde cada detalle cuenta y cada personaje guarda secretos oscuros.

Películas como Knives Out y su secuela Glass Onion, series como Only Murders in the Building y The White Lotus, junto con las nuevas adaptaciones de Hercule Poirot, dirigidas por Kenneth Branagh, demuestran que el género del misterio, lejos de perder vigencia, siempre continúa renovándose y logrando conectar con las distintas generaciones.

A través de personajes como Hercule Poirot y Miss Marple, Christie estableció el ‘whodunit’ como fenómeno literario. En sus obras, las claves del misterio se entrelazan con personajes complejos y escenarios únicos, desde mansiones victorianas hasta trenes lujosos como el Orient Express.

Con Christie, el lector se convierte en detective, enfrentándose a giros inesperados y resoluciones sorprendentes pero lógicas. Kenneth Branagh ha revitalizado al icónico Poirot, combinando espectacularidad visual con profundidad emocional.

En Asesinato en el Orient Express (2017), Branagh presentó a un Poirot perfeccionista rodeado de un elenco estelar,como Michelle Pfeiffer, Judi Dench y Johnny Depp. En Muerte en el Nilo (2022), Branagh trasladó la acción al exótico Egipto, recreando con lujo de detalle los paisajes del Nilo y explorando temas como la avaricia y las traiciones. Con un reparto que incluía a Gal Gadot y Annette Bening, la película ahondó en las pasiones humanas que alimentan el misterio.

La reinvención del enigma clásico con Knives Out marcó un antes y un después en el cine de misterio, reinventando la fórmula clásica con humor mordaz, crítica social y giros inesperados. En el corazón de la trama está Benoit Blanc, el detective interpretado por Daniel Craig, quien presenta una versión moderna y desenfadada del investigador clásico.

La película se desarrolla en una lujosa mansión de Nueva Inglaterra, hogar de la excéntrica familia Thrombey. La historia comienza con la muerte del patriarca, Harlan Thrombey (Christopher Plummer),un famoso escritor de novelas de misterio, tras celebrar su 85 cumpleaños reuniendo al clan al completo. Lo que parecía un suicidio se convierte en una investigación llena de revelaciones.

La secuela, A Knives Out Mystery (2022), trasladó la acción a una isla griega,donde Blanc investiga a un grupo de élite en pleno confinamiento. Johnson explora dinámicas de poder y el papel de la riqueza en las relaciones humanas. Con un reparto encabezado por Edward Norton, Janelle Monáe y Kate Hudson, la película mantiene un equilibrio perfecto entre sátira y misterio.

Por su parte, The White Lotus, creada por Mike White, es una fascinante exploración del lujo y el misterio. Cada temporada comienza con el hallazgo de un cadáver en un resort de la cadena ‘White Lotus’, dejando a los espectadores en suspense hasta el último episodio para descubrir al culpable. Pero la serie también disecciona las tensiones sociales, los privilegios y las fallas morales de sus personajes.

Only Murders in the Building, creada por Steve Martin y John Hoffman, combina misterio y comedia con una crítica mordaz a la cultura contemporánea. La serie sigue a un inesperado pero carismático trío intergeneracional —interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez— quienes, unidos por su pasión por los crímenes reales, investigan asesinatos en su edificio de Manhattan. La serie no sólo homenajea al género clásico del ‘whodunit’, sino que ofrece una reflexión cómica sobre las dinámicas sociales actuales.

El resurgir del ‘whodunit’ pone de manifiesto la perdurabilidad de su éxito, capaz de mantener el misterio y el suspense renovados a lo largo del tiempo. En la última década, el género ha experimentado una auténtica revolución gracias a cineastas contemporáneos que, con obras como Knives Out y The White Lotus fusionan el enigma clásico con una crítica mordaz a las dinámicas sociales.

Lejos de ser un simple juego de pistas, el ‘whodunit’ ofrece una experiencia intelectual y emocional, explorando las zonas más oscuras de la psique humana y manteniendo el misterio tan cautivador como siempre.