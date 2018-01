El legado de Posada: hoy se cumplen 105 años de su fallecimiento

La figura de José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista en cuyo trabajo hiciera una crítica social en la cual surgiera su popular y célebre personaje de La Catrina, es motivo de inspiración para las nuevas generaciones a 105 años de fallecimiento.

El artista nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes y murió el 20 de enero de 1913 y en su obra, como ilustrador, puso de manifiesto la desigualdad de clases y sus grabados exaltaban el espíritu de los mexicanos, sobre todo de los sectores oprimidos.

En la biografía de Posada destaca que éste fue catalogado por Diego Rivera como el prototipo del artista del pueblo y su defensor más aguerrido. El pintor guanajuatense fue quien bautizó como La Catrina, a la famosa ilustración que primero llevara el nombre de La Calavera Garbancera.

Foto: Cortesía

Y prueba que la técnica y legado del hidra cálido continúa como influencia de los jóvenes artistas, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), mediante la Dirección de Promoción y Difusión y su coordinación de Servicios Educativos de Museos y Galerías, lanzaron el concurso de estampa Ex Libris Posada.

El certamen convoca a utilizar una técnica de grabado y color de la estampa libre, siempre y cuando contenga la palabra Ex libris, una imagen alusiva o alegórica al grabador José Guadalupe Posada, el nombre Posada, la firma del autor en la parte inferior con lápiz y la mención 2017.

Los participantes deberán enviar dos estampas idénticas, rubricadas y sin enmarcar en un área de impresión de 10 por 10 centímetros y en un papel de 20 por 20 centímetros al Museo Guadalupe Posada antes del 26 de enero de 2018.

Foto: Cortesía

EL DATO

Un ex libris es una marca de propiedad. Una etiqueta o estampa colocada generalmente en el reverso de la cubierta de los libros, formada por tres partes dentro las que se encuentran la palabra ex libris, una imagen alegórica que refleja los gustos o personalidad del propietario y, por último, el nombre del dueño del ex libris.

/afa