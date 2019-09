“El machismo de Freud es una reacción de miedo frente a lo femenino”

El machismo no es exclusivo de México sino esto se puede observar en el mundo, aunque claro que son con distintos problemas regionales pero la violencia o acoso sexual contra las mujeres proviene desde tiempo atrás porque al hombre se le han brindado privilegios en la sociedad, coinciden, las académicas de la de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

María Ramírez es doctora en psicología y académica de Ciudad Universitaria (CU), platicó que el austriaco Sigmund Freud fue muy novedoso en muchas cosas pero lo planteaba desde un cuestionamiento en la moral, y creencias de su época.

El padre del psicoanálisis cuestionó la idea de la sexualidad normal como aquella que está dirigida únicamente a la reproducción y al coito, comentó, la maestra en la Facultad de Psicología.

“Nos habla de que la sexualidad es mucho más amplia que toma muchas otras formas y que incluso es previo a la adolescencia y adultez. Dice que la sexualidad está ahí desde que somos niños, y este concepto es mucho más complejo, lo resumo esto con todo lo que tiene que ver con el placer en el ser humano que va más allá de resolver necesidades de supervivencia”, explicó.

En este mismo análisis de Freud dijo: que no nacemos siendo hombres y mujeres sino que nos vamos construyendo como tales a partir de factores sociales y de la forma que atravesamos por la crianza.

“Pero después de todas estas ideas se desarrolló el feminismo y los estudios de género. Justamente todo lo que tiene que ver como una construcción social”, expuso.

Mencionó que hay distintas autoras no sólo su opinión que identifican que el psicoanálisis freudiano también tiene sus deslices misóginos, y estereotipadas de lo que son los hombres y las mujeres.

¿Cuál era la visión machista de Freud?

Por ejemplo es posible detectar algunas frases, donde habla sobre la “insinceridad de las mujeres” porque lo da por hecho. También en otras ocasiones asumió que las mujeres tienen un rol determinado en la sociedad, asociado al hogar pero en otras ocasiones él mismo tuvo sus contradicciones.

Además asimiló la feminidad con la pasividad y la masculinidad con la actividad, es algo que se le ha criticado mucho.

Otras de las críticas es su estudio del complejo de edipo donde el hombre queda en lugar de la ley y la autoridad mayor casi incuestionable, y algunas autoras indican que Freud tenía una visión de cultura patriarcal porque deja sin poder a las mujeres.

¿Esto cómo lo visualiza en el siglo XXI sobre todo en México?

Pues justo es el reto creo que tenemos que pensar en cómo entendemos a los Trans y a la homosexualidad en la actualidad, debemos pensar también en las nuevas formas de familia con las que nos encontramos como las monoparentales; aquellas donde únicamente cría una madre o un padre o las familias más conocidas donde hay una mamá y un papá así como los abuelos, tíos.

Freud dice que la mujer da vida pero la puede quitar…

Me parece que deja ver en algunas líneas de sus textos que la sexualidad de la mujer se rige por otras leyes distintas a la sexualidad en el varón y que además la mujer da la vida pero también la puede quitar.

El machismo de Freud es una reacción de miedo frente a lo femenino, frente a lo desconocido y que queda representado en la maternidad, esta reacción de miedo se convierte en violencia e intentos de sometimiento de eso porque puede resultar tan amenazante en el imaginario social para lo masculino.

Otros de los planteamientos que ponen a Freud como un machista es cuando dijo que “la mujer tiene envidia del pene”…

Esta es una de las premisas de Freud en la explicación sobre la sexualidad femenina pero me parece que debe leerse de una manera más compleja. Cuando Freud habla de la envidia del pene no está hablando, según mi lectura de la envidia del órgano sino de lo que representa socialmente ese órgano y pensemos en la época de Freud, pues representaba el acceso a una serie de privilegios y lugares que no eran accesibles para las mujeres.

Para la doctora en Filosofía Cintia Martínez Velasco, coincidió que ha habido varias lecturas en donde por ejemplo: La objeción que se ha hecho es que sí pensamos en una sociedad en donde los hombres son los que siempre tienen la posibilidad de hacer las cosas no es casual que haya envidia del pene al contrario es sano, pero se debe hacer una distinción ente una característica física con la posición que tienen los hombres…

De los estudios feministas resulta ser una molestia por hacer una descripción desde la psique en donde la alternativa para la mujer es la infantilización eterna, y Freud nunca piensa en hacer una explicación que permita pensar en la autonomía de las mujeres.

¿Cómo erradicar los Estados patriarcales?

El movimiento feminista han entendido muy bien cómo debe arrancarse el Estado patriarcal y es primero hablar del tema del acoso y la violencia. Por eso se vuelven las brujas actuales porque están poniendo el dedo en lo que más duele y es esa normalización de la violencia que tiene que ver con el hostigamiento cotidiano, entonces para pensar cómo salir es esa figura donde primero nos preguntemos, ¿quiénes somos? Para ser nosotras mismas.