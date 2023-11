El manga sale de Japón a la conquista del mundo

Ya es habitual que en tiendas departamentales o de autoservicio exista un rincón dedicado al manga, el cómic estilo japonés.

A lo lejos, el formato del manga se confunde un poco con un libro rústico chico, ya que por su grosor debe ser encuadernado, pero al verlo de cerca, uno se da cuenta de su personalidad propia, que incluso lo diferencian del cómic occidental.

Marilú Vargas, gerente de marketing publicitario de Panini, editorial que cumple 10 años publicando mangas en nuestro país, explicó las diferencias con el cómic.

“Para empezar, en el caso del cómic la mayoría son a color y los leemos de izquierda a derecha (el sentido de lectura occidental). Esa es una de las principales diferencias y el tema del formato un poquito más grande regularmente”, comentó Vargas.

El manga es blanco y negro, y al tratarse de un producto original de oriente, pese a que se traducen al español el formato de lectura se respeta: de derecha a izquierda, pero no sólo en las viñetas, sino en el orden de las páginas.

Otra de las diferencias entre el cómic occidental y el manga son los géneros. Normalmente, en los cómics se abordan las aventuras de superhéroes como Spider-Man, Superman o Batman, dejando de lado otro tipo de historias. En el manga hay una variedad mucho mayor.

“Se abordan temáticas súper diversas, no hablamos sólo ciencia ficción, también tenemos terror, deporte, fantasía, aventura; no digo que en el cómic no exista, pero creo que hay como una diversidad un poco mayor en temas”, añadió Vargas.

LA EXPANSIÓN

El manga en Japón comenzó su expansión a mediados del siglo pasado, en parte por el trabajo de Osamu Tezuka, el Dios del Manga, pero su reconocimiento internacional tardaría unas décadas más.

Si bien obras como Astroboy, Ultraman, Godzilla o Señorita Cometa salieron al mundo en los 70 u 80, no fue sino hasta finales de los 90 cuando, gracias en los avances tecnológicos como el internet, se masificaron las obras niponas fuera de su país de origen.





Series como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco o Sailor Moon enamoraron a un sector del público mexicano que pronto descubriría que no solo de caricaturas podían vivir: existía su versión en cómic, o mejor dicho, manga.

Vargas explicó que con el inicio de la popularidad de las historias japonesas empezaron a llegar mangas a nuestro país, principalmente bajo el sello de Editorial Vid, que a finales de los 90 tenía los derechos de DC y Marvel, por lo que se aventuró al mundo del manga. Sin embargo la editorial quebró, dejando inconclusas varias historias.

Es ahí donde entra Panini a esta historia. “En México particularmente no teníamos publicaciones de manga, pero empezamos y después de 10 años, pues creo que ha sido una de las divisiones que mayor crecimiento ha tenido en el país. Contrario a lo que vivimos en los 90s es muy fácil llegar a todas estas tiendas departamentales y tiendas comerciales y encontrar mangas que te habla del interés del público”.

Vargas explicó que en noviembre Panini tendrá varias actividades para conmemorar los 10 años de publicar manga en nuestro país.

Este interés no sólo se muestra en México. Otras naciones ven en las historias japonesas un gran entretenimiento, en sus versiones tanto del manga como del anime. Por eso no es de extrañar que en varias plataformas de streaming ya haya una oferta importante de anime, incluso hay servicios exclusivos de caricaturas japonesas, y que más editoriales tengan publicaciones de manga.

El interés del público no ha pasado desapercibido en Hollywood, sede de la industria más poderosa del entretenimiento. En los últimos años han habido intentos de producir versiones estadounidenses de mangas o animes.

Cintas como Dragon Ball Evolution o la recién estrenada Caballeros del Zodìaco fueron fracasos tanto en crítica como en taquilla, al igual que la versión de Netflix de Death Note. En un escalón más alto , el de sin pena ni gloria, se colocan Meteoro, Ghost in the Shell o Alita, que si bien no fueron un desastre, tampoco entran en la categoría éxito.

La buena es que el último intento de adaptar en occidente un manga parece que va bien. One Piece, el manga con más ejemplares vendidos en la historia, tuvo una gran recepción en su versión producida por Netflix, por lo que tal vez veamos más adaptaciones en un futuro cercano.