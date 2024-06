El origen de la michelada: cómo nació esta bebida 100% mexicana

Preparadas con limón y escarchadas con una mezcla de chamoy y chile, las micheladas son una bebida de las bebidas favoritas en México, ya sea para quitarse el calor o simplemente para disfrutar su sabor. Su origen cuenta con más de 50 años y es 100 por ciento mexicana.

Dicha bebida popular tiene su origen en el bajío mexicano, especificamente en San Luis Potosí, Cultura UNAM señala que el sitio Cerveceros de México detalla que en la década de los 70, Michel Ésper, socio del Club Deportivo Potosino, frecuentaba un bar donde pedía lo mismo: una cerveza con limón, sal y hielo servido en una copa conocida como chabela.

El pedido del cliente parecía particular, pero no pasó mucho hasta que empezó a replicarse al parecer una bebida refrescante. Pero fue hasta que un día, el “barman le agregó salsa a la mezcla para agregarle oto sabor, lo que dio origen a la michelada.

Se dice que la palabra michelada es una combinación ente “Michel” y “Chabela”, este último por la clase de copa en la que Ésper pedía su bebida.

¿Cuál es el origen de la cerveza en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron los conquistadores quienes trajeron la cerveza al denominado "Nuevo Mundo". Si bien su aceptación no fue sencilla durante la época novohispana, hubieron múltiples intentos de fabricación. No obstante, su consolidación en tierras mexicanas no fue sino hasta el siglo XX.

El primer "visionario" de la cerveza en la Nueva España fue un emisario del mismísimo Hernán Cortés, se trata de Alfonso Herrera, quien, de acuerdo con el sitio web del Gobierno de México, solicitó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, un permiso para abrir un establecimiento para producir cerveza.

Por lo que, el primer establecimiento de cerveza en México se ubicó al pie del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, en la Hacienda El Portal, lo que actualmente es conocido como Amecameca, en el Estado de México. No obstante, no tuvo éxito, pues apenas tuvo una duración de entre cuatro o cinco años debido a que no habían las condiciones para que subsistiera dicha cervecería, debido a que la cerveza era bastante cara y su producción era mínima.

Fue hasta finales del siglo XVIII que las cervecerías empezarían a hacerse más populares en México, a mediados del siglo XIX se industrializó la producción nacional de esta bebida alcohólica y en el siglo XX comenzaron a surgir las grandes cerveceras mexicanas.Explica el sitio web del Gobierno de México