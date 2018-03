El Sol, premio a la excelencia en diseño

"Hay esperanza", la portada con la queEl Sol de Méxicodio cuenta del caos que generó el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el centro del país, pero también ilustró la unión de los habitantes en la Ciudad de México para salvar vidas, fue reconocida con el Premio a la Excelencia de laSociety for News Design, organización internacional que aglutina a profesionales de los medios de comunicación de noticias y comunicadores visuales que crean publicaciones impresas, web y móviles.

Como parte de la edición39 de World's Best Designed Newspaper and News Sites, cuyos ganadores se incluirán en la publicaciónBest of News Design, la puesta en plana del 21 de septiembre del año pasado acaparó reflectores en la categoría Primera sección en formato estándar, por el retrato de rescatistas, profesionales o no, chocando puños en medio de la labor en un edificio devastado en las calles Ámsterdam y Laredo, en la colonia Condesa, entre nubes de polvo de concreto removido y las varillas de estructuras colapsadas.

Premio a El Sol de México

El equipo de diseño deEl Sol de México,dirigido por Abraham Solís, parte del cuerpo editorial encabezado por Hiroshi Takahashi, concentró en una frase la magnitud de la catástrofe y a la par magnificó la expectativa sobre la respuesta que los ciudadanos dieron.



"Hasta gritos de Viva México se escuchan cuando un sobreviviente es hallado (…) Se desploman agotados en una banqueta, en el Metro, en un parque. Un poco de sueño y a continuar", relata la crónica de esa noche en medio de los escombros escrita por Mónica Villanueva y Gabriel Xantomila, mientras los datos, duros más que nunca esa jornada, resaltan en la base de la página y complementan la heroica imagen principal.

Cadena de esfuerzos

El relanzamiento deEl Sol de Méxicosupuso una gran cadena de esfuerzos que cristalizaron el 8 de enero de este año con un nuevo formato, de lectura ágil y atractiva vista, el primero de los 60 diarios de esta casa editorial. No obstante, el reto inició mucho antes, con la adhesión de un grupo de trabajo compuesto por diseñadores, reporteros y directivos que pusieron manos a la obra para generar trabajos como el reconocido ahora.

"There is hope", como la SND traduce el cabezal de la cubierta premiada del diario insignia deOrganización Editorial Mexicana, es el cimiento de una nueva etapa en la vida ahora en formato tabloide de este periódico capitalino.