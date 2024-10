“El sótano” llegará al teatro para aterrar a los espectadores

Ana Claudia Talancón, Rafael Perrín, Luis Felipe Tovar y en su debut teatral la actriz infantil Camila Suárez, protagonizan la obra de terror “El sótano”, de Esteban Román.

El estreno de la obra se anuncia por la temporada del Día de Muertos en México a partir del viernes 25 de octubre y permanecerá ocho semanas en la cartelera del Teatro Fernando Soler del Centro Cultural Manolo Fábregas en la Ciudad de México.

El elenco de actores cobija el debut de Camila Suárez, quien, dijo Ana Claudia Talancón “tiene 10 años y para su edad está muy despierta, es muy inteligente y le vamos a hacer un bautizo actoral, obviamente bonito, estoy muy contenta, porque le auguro una gran carrera en la actuación”.

En conferencia de prensa para anunciar el estreno, Talacón explicó que con “El sótano”, basada en la cinta del japonés Koji Suzuki, creador de “El aro”, será un parteaguas en el género del terror en teatro en México. “Se siente una energía muy fuerte alrededor, viene ideal su estreno a esta época en la que a la gente le gusta mucho que los asusten, o sentir esta energía que les puede dar miedo. Yo hablo de eso y me pongo hasta sudar.





Aunque me emociona mucho hacer la obra no sé cómo lo voy a enfrentar noche a noche de representaciones, de entrada haré mis limpias de aura y eliminar la energía negativa agregó.









Omar Suárez y Edgar Suárez junto con el productor asociado César Perrín, están a cargo del montaje que se estrenó en Guadalajara hace poco más de dos años, tiempo en el que ha estado actuando en la obra Rafael Perrín.

Ahora con el ingreso de Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tovar, se estrena en la Ciudad de México.

Luis Felipe Tovar quien hará el papel de “Damián” alternando con Rafael Perrín, informó que desde que leyó la historia se enganchó. “Vi una trama bien escrita con personajes entrañables, le va a encantar a la gente, es una obra de gran formato pero con pocos personajes y con grandes elementos de efectos especiales, iluminación, sonido.





“Ahora me llegó este buen papel y no lo pienso dejar pasar de largo, trabajaré al lado de Ana Claudia a quien admiro tanto como a Rafael. La verdad me siento privilegiado de pertenecer a esta compañía; creí que era de un autor extranjero y no, es mexicano y está muy bien escrita”.

Por su parte, Rafael Perrín aseguró que, a diferencia de sus papeles en ya clásico montaje de terror “La dama de negro” y en “Esquizofrenia”, “desde que encarnó a ‘Damián’, no concilio el sueño tan fácilmente, porque realmente tengo un desgaste de energía muy fuerte”.

¿De qué trata el Sótano?

En la trama, “Ana Müller”, interpretada por Ana Claudia Talancón, es una madre divorciada que se cambia a un edificio en muy malas condiciones y lo acepta por carencia de dinero. Va con su hija “Isa”, el primer papel de Camila Suárez en teatro.

En el viejo y derruido edificio la recibe el conserje “Damián” (Luis Felipe Tovar/Rafael Perrín) quien es el único habitante ahí.

Ana decide vivir en el departamento uno, porque le teme a las alturas. Al paso de los días empiezan a sentir y vivir hechos como que de la nada se caen objetos, o aparecen animales muertos en el departamento. Sus vidas empiezan a alterarse para mal.

“El sótano” se presentará en el Teatro Fernando Soler a partir del viernes 25 de octubre, para aterrar a los espectadores.